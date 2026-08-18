CRIME

Justiça condena homem que matou calopsita na frente da tutora na Bahia

Réu recebeu pena de 11 meses e 10 dias; defesa vai recorrer

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10:15

Calopsita foi morta Crédito: Reproduçaõ

A Justiça da Bahia condenou Fábio Silva Santana Santos a 11 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela morte de uma calopsita em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. A decisão também estabeleceu 45 dias-multa e indenização por danos morais às vítimas.



Segundo a sentença, Gringo havia fugido da casa dos tutores em 30 de julho de 2024 e foi encontrado dois dias depois em uma via pública. Fábio teria se apresentado como dono da ave, levado o animal para casa e depois se recusado a devolvê-lo aos verdadeiros tutores. Ele também teria ameaçado matar a calopsita caso continuassem tentando recuperá-la.

Em 9 de agosto, a tutora Bruna Fabrícia de Freitas Borges e uma testemunha foram à residência do homem. Conforme a decisão, Fábio saiu do imóvel com Gringo vivo, torceu o pescoço da ave diante da tutora e a arremessou ao chão.

A necropsia apontou traumatismo, fratura entre as vértebras cervicais e rompimento completo da medula espinhal. O juiz Fabiano Freitas Soares, da 2ª Vara Criminal de Santo Antônio de Jesus, considerou a conduta cruel e entendeu que a morte teria sido uma forma de retaliação contra os tutores.

O magistrado negou a substituição da pena por medidas restritivas de direitos. Fábio poderá recorrer em liberdade.

Defesa contesta condenação

A defesa informou que a sentença é de primeira instância e ainda não é definitiva. O escritório Yuri Carneiro Advocacia e Consultoria pretende recorrer ao Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).