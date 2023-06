Justiça dá 15 dias para Harmonia e Armazém Hall indenizarem produtor agredido em show

A Justiça determinou o prazo de 15 dias para que o antigo Armazém Hall e a banda Harmonia do Samba paguem R$ 38 mil de indenização a um produtor do Big Brother Brasil que disse ter sido agredido no local em 2018, durante um show do grupo baiano. A decisão, que prevê penhora em caso de descumprimento, foi expedida na quarta-feira (7).



Na época, o produtor Uilame Santos dos Reis, que mora no Rio de Janeiro e estava de férias com a esposa na Bahia, contou ter sido agredido com xingamentos, socos e chutes por quatro seguranças do Armazém, em Lauro de Freitas, quando tentou se aproximar do palco. Ele ainda disse ter sido expulso do local, ter a calça rasgada e pernas e braços feridos.