PREVIDÊNCIA

Justiça Federal na Bahia determina revisão que pode elevar em cerca de 80% aposentadoria de segurada com múltiplos vínculos

Decisão determina que o INSS refaça o cálculo do benefício considerando integralmente as contribuições feitas em atividades exercidas simultaneamente, respeitado o teto previdenciário

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:30

Justiça Federal na Bahia determina revisão que pode elevar em cerca de 80% aposentadoria de segurada com múltiplos vínculos Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma aposentada conseguiu na Justiça Federal da Bahia o direito à revisão do benefício após comprovar que, durante a vida profissional, realizou contribuições ao INSS por diferentes atividades exercidas simultaneamente. Segundo o cálculo apresentado no processo, a revisão pode elevar o valor mensal da aposentadoria em aproximadamente 80%, além de garantir o pagamento de diferenças retroativas que não foram atingidas pela prescrição.

A sentença, proferida pela 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia, determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) refaça o cálculo da aposentadoria considerando o somatório integral dos salários de contribuição das atividades concomitantes, respeitado o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Os documentos apresentados no processo indicaram que parte das remunerações recebidas pela segurada não havia sido considerada integralmente na formação da renda mensal inicial (RMI) do benefício.

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Quem trabalhou em mais de um vínculo pode ter direito à revisão?

A decisão pode interessar a profissionais que, em algum momento da carreira, mantiveram dois ou mais vínculos de trabalho simultaneamente e fizeram contribuições previdenciárias sobre essas remunerações. A situação pode ocorrer, por exemplo, entre médicos, enfermeiros, professores e outros trabalhadores que acumulam empregos ou conciliam diferentes atividades remuneradas.

Isso, porém, não significa que todo segurado que teve mais de um emprego tenha direito automático à revisão. É necessário verificar a data em que o benefício foi concedido, os vínculos existentes, as contribuições efetivamente realizadas e a forma como o INSS calculou a aposentadoria.

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No caso analisado pela Justiça Federal, o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), a memória de cálculo do benefício e outros documentos demonstraram a existência de contribuições simultâneas. A análise também apontou que esses valores não haviam sido integralmente aproveitados no cálculo original.

STJ já definiu regra para atividades concomitantes

A sentença aplicou ao caso o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema Repetitivo 1.070. Conforme a tese citada na decisão, para os benefícios alcançados pelo entendimento, as contribuições realizadas pelo segurado em atividades concomitantes devem ser somadas para a composição do salário de contribuição, respeitado o teto previdenciário.

Foi com base nesse entendimento que a Justiça considerou que a aposentadoria analisada deveria ser recalculada, levando em conta o somatório das remunerações obtidas nas diferentes atividades exercidas simultaneamente. Para o advogado Elimar Mello, sócio do Badaró Almeida Advogados Associados, responsável pela ação, o caso mostra a importância de verificar não apenas o valor recebido atualmente, mas também a forma como o benefício foi calculado.

“Muitos segurados contribuíram durante anos em mais de um vínculo e nunca verificaram de que forma essas contribuições foram consideradas quando o INSS calculou sua aposentadoria. Uma análise técnica do CNIS, da carta de concessão e da memória de cálculo pode identificar situações em que as contribuições não foram aproveitadas corretamente e isso pode produzir diferenças relevantes no valor do benefício.”

Revisão não é automática e tem prazo

Outro ponto considerado pela Justiça foi o prazo para solicitar a revisão. No caso, a aposentadoria havia sido concedida em 2012 e a ação foi ajuizada em 2020. A Justiça afastou a alegação de decadência apresentada pelo INSS e considerou que o processo havia sido proposto dentro do prazo de dez anos aplicável ao caso. Já em relação aos valores retroativos, a sentença reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a setembro de 2015. Com isso, determinou o pagamento das diferenças posteriores a essa data, com correção monetária e juros.

Por isso, a análise de uma possível revisão depende do histórico individual de cada benefício. Documentos como o CNIS, a carta de concessão e a memória de cálculo podem ser utilizados para verificar quais remunerações foram consideradas pelo INSS. Segundo Elimar Mello, não existe uma revisão automática para todos os trabalhadores que tiveram mais de um emprego.

“Não existe uma revisão automática para todas as pessoas que tiveram mais de um emprego. É preciso analisar cada benefício e reconstruir o histórico contributivo. Mas, quando há contribuições que não foram corretamente consideradas, essa análise permite à trabalhadora e ao trabalhador identificar e buscar o benefício correspondente ao que efetivamente contribuiu durante sua vida profissional.”

Diferença pode afetar valor mensal da aposentadoria

Além dos valores retroativos, uma eventual revisão pode alterar o valor mensal recebido pelo segurado durante o restante da aposentadoria. No processo analisado, a estimativa apresentada apontou aumento de aproximadamente 80% no benefício. Para o advogado, a conferência do histórico contributivo pode revelar diferenças relevantes quando houve mais de uma atividade profissional no mesmo período.

“A aposentadoria é construída ao longo de décadas de trabalho e contribuição. Conferir se essas contribuições foram efetivamente consideradas não significa buscar uma vantagem adicional, mas verificar se o segurado está recebendo aquilo que corresponde ao seu histórico contributivo”, afirma.