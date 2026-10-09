DECISÃO

Justiça manda Rodrigo Constantino apagar vídeo e fixa multa de R$ 100 mil após jornalista chamar Bahia de 'câncer do Brasil'

Decisão determina remoção do conteúdo e retratação pública por pelo menos 30 dias

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 10:17

Justiça mandou Constantino apagar vídeo com ataques Crédito: Reprodução

Rodrigo Constantino vai ter que remover das redes sociais um vídeo com ataques à Bahia e publicar uma retratação pública dirigida aos baianos. A determinação é da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador e estabelece prazo de cinco dias, a partir da intimação, para o cumprimento das medidas. Cada ordem descumprida poderá resultar em multa de R$ 100 mil.

As medidas foram determinadas após o comentarista publicar um vídeo no Instagram, no domingo (4), em que chamou a Bahia de “câncer do Brasil”, classificou Salvador como “um lixo” e afirmou que os baianos são “uma vergonha para o Brasil”. Na gravação, ele também acusou a população de não querer trabalhar e criticou as escolhas eleitorais do estado.

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Para justificar as declarações, Constantino mencionou o que chamou de “evidências anedóticas”, citando ter visto pessoas em bares durante uma manhã de segunda-feira. Ao final do vídeo, antecipou possíveis críticas ao conteúdo e afirmou: “Vai vir a turma da Globo falar que é xenofobia, estou pouco me lixando para isso”.

A publicação ganhou milhões de visualizações e passou a circular em outras plataformas. Após a repercussão, o comentarista divulgou outro vídeo, em tom de deboche, no qual desafiou autoridades brasileiras e alegou estar protegido pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, país onde mora. O governador Jerônimo Rodrigues reagiu aos ataques e anunciou que buscaria medidas jurídicas contra ele.

A ação civil pública foi apresentada pelo Estado da Bahia em defesa da coletividade baiana. Na decisão assinada nesta quinta-feira (8), a Justiça entendeu que as declarações ultrapassaram os limites da crítica política e da liberdade de expressão, ao estigmatizar e desumanizar uma comunidade inteira. O texto também rejeita a alegação de censura, ao apontar que a retirada de conteúdo já publicado constitui uma forma de controle posterior e que direitos fundamentais não autorizam práticas ilícitas.

A decisão ressalta ainda que a liberdade de expressão encontra limites na dignidade humana, na proteção da honra e na legislação que pune a discriminação por raça, cor, etnia, religião e procedência. Caso Constantino não remova o vídeo no prazo estabelecido, a plataforma poderá receber uma ordem judicial direta para bloquear o conteúdo. A retratação, por sua vez, deverá ficar em destaque nos perfis do comentarista por pelo menos 30 dias.