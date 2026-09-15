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Justiça mantém prisão da mulher suspeita de sequestrar adolescente após parente ganhar prêmio da Mega-Sena

Audiência de custódia foi realizada nesta terça-feira (15)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:36

Suspeita foi presa em Teixeira de Freitas
Suspeita foi presa em Teixeira de Freitas Crédito: Reprodução/ Redes sociais/Primeiro Jornal

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu manter a prisão de Andressa Batista Dutra Rodrigues, suspeita de envolvimento no sequestro de uma adolescente de 16 anos, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. A mulher presa no bairro Kaikan Sul teria cumprido ordens de um detento apontado como integrante da facção Comando Vermelho (CV), após um parente da jovem faturar um prêmio da Mega-Sena no ano passado. A audiência de custódia dela foi realizada nesta terça-feira (15).

O crime ocorreu no dia 16 de março deste ano, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Segundo as investigações, a vítima estava em frente à residência quando foi abordada por dois homens encapuzados, que chegaram em um veículo e a levaram do local.

A adolescente foi localizada dois dias depois, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A ordem para o sequestro teria partido de um detento do presídio de Teixeira de Freitas. A intenção inicial era sequestrar outra pessoa da família do ganhador. No entanto, os executores do crime teriam encontrado dificuldades e acabaram capturando a adolescente, que, apesar do parentesco, não possui vínculo consanguíneo com o vencedor do prêmio.

Em agosto de 2025, uma aposta de Barra de São Francisco faturou sozinha o prêmio principal da Mega-Sena, no valor de R$ 99,5 milhões. O bilhete foi registrado na Loteria Mapa da Mina.

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