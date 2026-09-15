SUL DA BAHIA

Justiça mantém prisão da mulher suspeita de sequestrar adolescente após parente ganhar prêmio da Mega-Sena

Audiência de custódia foi realizada nesta terça-feira (15)

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:36

Suspeita foi presa em Teixeira de Freitas Crédito: Reprodução/ Redes sociais/Primeiro Jornal

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidiu manter a prisão de Andressa Batista Dutra Rodrigues, suspeita de envolvimento no sequestro de uma adolescente de 16 anos, em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. A mulher presa no bairro Kaikan Sul teria cumprido ordens de um detento apontado como integrante da facção Comando Vermelho (CV), após um parente da jovem faturar um prêmio da Mega-Sena no ano passado. A audiência de custódia dela foi realizada nesta terça-feira (15).

O crime ocorreu no dia 16 de março deste ano, em Barra de São Francisco, no Espírito Santo. Segundo as investigações, a vítima estava em frente à residência quando foi abordada por dois homens encapuzados, que chegaram em um veículo e a levaram do local.

A adolescente foi localizada dois dias depois, no distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa, na Bahia.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena 1 de 5

A ordem para o sequestro teria partido de um detento do presídio de Teixeira de Freitas. A intenção inicial era sequestrar outra pessoa da família do ganhador. No entanto, os executores do crime teriam encontrado dificuldades e acabaram capturando a adolescente, que, apesar do parentesco, não possui vínculo consanguíneo com o vencedor do prêmio.