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Justiça mantém prisão de jovem que ateou fogo em namorada grávida por não aceitar término na Bahia

Paloma Silva Gomes sofreu queimaduras em cerca de 30% do corpo após ataque em Vitória da Conquista

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 10:40

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu
Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu Crédito: Reprodução

A Justiça da Bahia manteve a prisão preventiva de Saymon Santos Silva, 18 anos, suspeito de jogar gasolina e atear fogo na namorada, Paloma Silva Gomes, 21 anos, em Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. A decisão foi tomada na terça-feira (3), durante audiência na Vara do Júri da comarca, pela juíza Janine Soares de Matos Ferraz.

Paloma teve cerca de 30% do corpo queimado após o ataque, ocorrido no dia 26 de outubro. Segundo relato da família, o crime aconteceu durante uma discussão motivada pela tentativa da jovem de terminar o relacionamento. Saymon teria saído do local, retornado com gasolina e jogado o combustível sobre a companheira antes de atear fogo nela.

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu

Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu por Reprodução
Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu por Reprodução
Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu por Reprodução
Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu por Reprodução
Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu por Reprodução
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Saymon ateou fogo em Paloma e fugiu por Reprodução

Familiares relataram que o relacionamento era marcado por episódios de controle e violência. De acordo com Geysiane Pedrosa, irmã da vítima, Saymon impedia Paloma de sair de casa, controlava o celular e as redes sociais da jovem e já havia agredido a companheira anteriormente. Os dois mantinham um relacionamento havia cerca de um ano.

Após o ataque, Paloma foi atendida no Hospital de Base de Vitória da Conquista e, posteriormente, transferida para Salvador para dar continuidade ao tratamento. As queimaduras de segundo e terceiro graus atingiram as costas, os seios, os braços e as mãos.

Na audiência, o Ministério Público e a defesa se manifestaram, mas o conteúdo das declarações foi registrado em gravação audiovisual. Ao manter a prisão preventiva, a juíza determinou que, caso o inquérito policial não seja concluído ou a ação penal não seja apresentada dentro do prazo legal, os autos retornem ao gabinete com urgência. Saymon permanece à disposição da Justiça.

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Tags:

Vitória da Conquista Caso Paloma Tentativa de Feminicídio Saymon Ateou Fogo em Paloma E Fugiu

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