CHUVAS

Justiça suspende festa tradicional de cidade baiana após temporal danificar hospital

Evento de Rio Real estava previsto para acontecer entre 27 e 29 de novembro;

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 10:09

Festa acontece em Rio Real Crédito: Reprodução

A Justiça suspendeu a realização da Festa da Laranja 2026, em Rio Real, no nordeste da Bahia, após pedido do Ministério Público do Estado (MPBA). O evento estava previsto para acontecer entre os dias 27 e 29 de novembro, mas a decisão proíbe a utilização de recursos públicos na festa, cujo orçamento estimado é de R$ 3,5 milhões. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 50 mil.

A medida foi determinada no último sábado (21) e considera a situação de emergência enfrentada pelo município após um temporal registrado em 27 de outubro. A chuva atingiu aproximadamente 2.800 pessoas e provocou danos em cerca de 70% da cobertura do Hospital e Maternidade Maria Amélia Menezes Santos, única unidade hospitalar da cidade, que permanece fechada.

Segundo o promotor de Justiça Áviner Rocha Santos, responsável pela ação, a suspensão leva em conta a necessidade de priorizar a recuperação das estruturas afetadas pela chuva e o atendimento à população. A reconstrução da cobertura do hospital está estimada em R$ 760 mil, mas ainda não há recursos assegurados nem cronograma definido para a obra.

Além de impedir gastos públicos com a festa, a decisão proíbe a Prefeitura de utilizar servidores, veículos, equipamentos e outros recursos municipais na organização do evento. Também determina a desmontagem de estruturas que já tenham sido instaladas e suspende a comercialização de espaços e patrocínios.