CRIME INUSITADO

Ladrão chega a cavalo, rouba lanchonete e foge montado na Bahia

Ele ainda obrigou vítima a segurar rédeas de animal

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:39

Ladrão chegou a cavalo Crédito: Reproduçaõ

Uma lanchonete na rodoviária de Ipirá, no centro-norte da Bahia, foi assaltada na noite de terça-feira (13) por um homem que chegou a cavalo. Na fuga, ele também roubou a pessoa a quem havia pedido que segurasse o animal.

O crime ocorreu no bairro Monte Belo e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o suspeito entrega as rédeas a um homem na entrada do terminal e segue para o estabelecimento, onde aborda o atendente com uma arma branca e recolhe pertences.

Ao retornar, ele assalta o homem que havia ficado com o cavalo. Depois, monta no animal e deixa o local. Dinheiro e objetos foram levados das vítimas, mas o valor do prejuízo não havia sido estimado.