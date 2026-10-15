Ladrão chega a cavalo, rouba lanchonete e foge montado na Bahia

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Carol Neves
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:39
Uma lanchonete na rodoviária de Ipirá, no centro-norte da Bahia, foi assaltada na noite de terça-feira (13) por um homem que chegou a cavalo. Na fuga, ele também roubou a pessoa a quem havia pedido que segurasse o animal.
O crime ocorreu no bairro Monte Belo e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, o suspeito entrega as rédeas a um homem na entrada do terminal e segue para o estabelecimento, onde aborda o atendente com uma arma branca e recolhe pertences.
Ao retornar, ele assalta o homem que havia ficado com o cavalo. Depois, monta no animal e deixa o local. Dinheiro e objetos foram levados das vítimas, mas o valor do prejuízo não havia sido estimado.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito ainda não foi formalmente identificado. A Delegacia Territorial de Ipirá realiza diligências para localizá-lo e recuperar os itens roubados.