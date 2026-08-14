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Ladrão em regime semiaberto é filmado roubando estudante e ameaçando motorista em Abrantes

Ele foi localizado e preso, mesmo tendo feito a barba para tentar escapar

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:18

Ele foi filmado por motorista ao fugir Crédito: Reprodução

Um homem filmado durante o roubo e a agressão a uma estudante em Vila de Abrantes, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (13), poucas horas após o crime. A ação foi registrada por uma motorista que passava pelo local.

Nas imagens, a jovem aparece desesperada e gritando por socorro enquanto o suspeito foge depois de tomar o celular. Durante a fuga, ele ainda ameaça outros motoristas que estavam próximos e afirma que atiraria caso alguém tentasse impedi-lo. "Ele me roubo, ele levou meu celular", grita a vítima, pedindo ajuda.

Um homem filmado durante o roubo e a agressão a uma estudante em Vila de Abrantes, na Região Metropolitana de Salvador, foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (13), poucas horas após o crime. A ação foi registrada por uma motorista que passava pelo local. pic.twitter.com/Pv5UxoICIv — Mídias Correio (@midiacorreio24h) August 14, 2026

Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem estava em liberdade por decisão judicial que havia determinado o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Após o roubo, o suspeito tentou dificultar a identificação. Conforme a SSP, ele fez a barba em casa para tentar despistar as equipes que realizavam as buscas.

A prisão ocorreu nas proximidades do Shopping Busca Vida, após uma ação integrada de inteligência do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPR-RMS), com participação da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da Rondesp RMS.

O homem confessou o assalto e foi encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial (DT), onde foi autuado em flagrante.