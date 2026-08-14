Lavanderia de grande porte é interditada por condições insalubres em cidade da Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:00
Uma lavanderia de grande porte foi interditada em Feira de Santana, no interior da Bahia, por apresentar condições sanitárias irregulares. A fiscalização ocorreu na tarde desta sexta-feira (14).
De acordo com a Vigilância Sanitária (Divisa), o estabelecimento funcionava sem alvará sanitário e apresentava condições precárias de higiene. As irregularidades encontradas durante a fiscalização comprometiam a segurança do ambiente, dos trabalhadores e da atividade desenvolvida.
Lavanderia de grande porte é interditada
“O processamento e a higienização das roupas estavam sendo realizados em um ambiente sem estrutura mínima compatível com a atividade. Também foram identificadas máquinas e equipamentos sem manutenção, em condições inadequadas de conservação, além de muita fiação exposta”, explicou a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques.
Além do ambiente insalubre e da falta de autorização formal, a Divisa identificou falhas relacionadas à proteção dos trabalhadores e à organização do estabelecimento. Funcionários atuavam sem o devido fardamento e sem equipamentos de proteção adequados.
“Essa é uma situação que pode representar risco de contaminação e demonstra uma deficiência importante nas condições de armazenamento e organização do estabelecimento”, acrescentou a chefe do órgão.
O estabelecimento deverá comprovar o cumprimento das medidas determinadas, regularizar a documentação necessária e realizar todas as adequações estruturais, higiênico-sanitárias, operacionais e de segurança.
Após o cumprimento das exigências, uma nova inspeção técnica será realizada para verificar se o local reúne condições adequadas para voltar a funcionar. A lavanderia permanecerá interditada até que todas as determinações da autoridade sanitária sejam atendidas.