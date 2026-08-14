VEJA FOTOS

Lavanderia de grande porte é interditada por condições insalubres em cidade da Bahia

Estabelecimento permanecerá interditado até que todas as determinações da autoridade sanitária sejam atendidas

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:00

Lavanderia de grande porte é interditada Crédito: Reprodução

Uma lavanderia de grande porte foi interditada em Feira de Santana, no interior da Bahia, por apresentar condições sanitárias irregulares. A fiscalização ocorreu na tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com a Vigilância Sanitária (Divisa), o estabelecimento funcionava sem alvará sanitário e apresentava condições precárias de higiene. As irregularidades encontradas durante a fiscalização comprometiam a segurança do ambiente, dos trabalhadores e da atividade desenvolvida.

Lavanderia de grande porte é interditada 1 de 12

“O processamento e a higienização das roupas estavam sendo realizados em um ambiente sem estrutura mínima compatível com a atividade. Também foram identificadas máquinas e equipamentos sem manutenção, em condições inadequadas de conservação, além de muita fiação exposta”, explicou a chefe da Vigilância Sanitária, Thaís Marques.

Além do ambiente insalubre e da falta de autorização formal, a Divisa identificou falhas relacionadas à proteção dos trabalhadores e à organização do estabelecimento. Funcionários atuavam sem o devido fardamento e sem equipamentos de proteção adequados.

“Essa é uma situação que pode representar risco de contaminação e demonstra uma deficiência importante nas condições de armazenamento e organização do estabelecimento”, acrescentou a chefe do órgão.

O estabelecimento deverá comprovar o cumprimento das medidas determinadas, regularizar a documentação necessária e realizar todas as adequações estruturais, higiênico-sanitárias, operacionais e de segurança.