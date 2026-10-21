SEM BEBIDAS

Lei Seca será adotada em municípios da Bahia durante segundo turno das eleições; veja lista

Restrição à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas foi confirmada por 98 zonas eleitorais; horários e regras variam conforme a localidade

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 21:39

Lei Seca estará ativa em alguns municípios Crédito: Imagem gerada por IA

O segundo turno das Eleições Gerais de 2026, marcado para este domingo (25), terá restrições à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas em diferentes municípios da Bahia. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), 98 zonas eleitorais confirmaram, até o momento, a adoção da chamada Lei Seca.

A principal mudança em relação ao primeiro turno, realizado em 4 de outubro, é a inclusão de Feira de Santana na lista de municípios com restrições. Nas demais localidades, permanecem as determinações estabelecidas anteriormente pelos respectivos juízos eleitorais.

Veja quais os locais onde haverá Lei Seca na Bahia durante o segundo turno 1 de 7

Na Bahia, a aplicação da Lei Seca não é obrigatória em todo o estado. Cabe a cada juiz ou juíza eleitoral avaliar a necessidade da medida, considerando as particularidades de cada município, com o objetivo de preservar a ordem pública e garantir a tranquilidade durante a votação.