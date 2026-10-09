OPORTUNIDADE

Leilão do Detran tem carros a partir de R$ 1 mil e motos de R$ 350

Disputas acontecem nos dias 9, 13 e 23 de outubro, com lotes distribuídos em 12 municípios baianos

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 21:43

Leilão do Detran Crédito: Reprodução

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) disponibilizou 1.010 lotes de veículos e sucatas em três leilões realizados neste mês de outubro. As disputas ocorrem em três dias, com início nesta sexta-feira (9), sempre a partir das 9h, por meio da plataforma Nordeste Leilões.

Entre as opções disponíveis estão um Ford EcoSport 2008, com lance inicial de R$ 1 mil, um Fiat Cronos 2022, a partir de R$ 7.500, e uma motocicleta com oferta mínima de R$ 350. Os valores podem aumentar durante as disputas. Os arrematantes também terão a possibilidade de parcelar o pagamento em até 12 vezes no cartão de crédito, conforme as condições previstas para cada leilão.

Os lotes estão distribuídos em 12 municípios baianos. O primeiro leilão, realizado nesta sexta, reuniu 396 lotes em Brumado, Eunápolis, Jacobina, Lauro de Freitas e Paulo Afonso.

Na próxima terça-feira (13), serão disponibilizados outros 297 lotes em Guanambi, Juazeiro e Porto Seguro. Já no dia 23, a última disputa contará com 317 lotes distribuídos entre Feira de Santana, Ilhéus, Salvador e Simões Filho.

Os interessados podem visitar os pátios indicados nos editais para avaliar as condições dos veículos antes de participar dos leilões. Para a disputa do dia 23, a visitação ocorrerá entre os dias 16 e 22 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

A inspeção dos veículos é exclusivamente visual, sem autorização para testes ou manuseio.

Os leilões incluem veículos conservados, que podem voltar a circular após os procedimentos de recuperação e regularização, e sucatas destinadas ao reaproveitamento de peças e componentes. Na disputa de 23 de outubro, dos 317 lotes anunciados, 196 são de veículos conservados e 121 de sucatas aproveitáveis.

A classificação também determina quem pode adquirir os lotes. Enquanto os veículos conservados podem ser adquiridos por pessoas físicas e jurídicas habilitadas, as sucatas são destinadas exclusivamente a empresas de desmontagem credenciadas e não podem voltar a circular.

O lance mínimo também não representa o custo total da compra. Além do valor alcançado na disputa, o arrematante deve considerar despesas com transporte, eventuais reparos e regularização documental. Os veículos são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, e os lotes podem ser alterados ou retirados antes do leilão.

Como participar dos leilões

Para participar, o interessado deve consultar o edital no portal oficial do Detran-BA (www.ba.gov.br/detran) e realizar o cadastro na plataforma www.nordesteleiloes.com.br. É necessário enviar os documentos solicitados e aguardar a habilitação para oferecer lances.

As disputas acontecem exclusivamente pela internet. Após a arrematação, o comprador deve formalizar o pagamento no prazo de 72 horas, conforme os editais 20 e 22/2026. A Nordeste Leilões oferece a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, sujeito às condições aplicáveis. Esses editais também preveem taxa administrativa de 2% sobre o valor da arrematação.