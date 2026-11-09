FOLIA EM NOVEMBRO

Léo Santana, Xanddy, Pablo e Pedro Sampaio estão entre as atrações da Micareta de Feira; veja programação

Evento chega à 84ª edição entre 19 e 22 de novembro, com estreia no segundo semestre, palco alternativo e uma novidade: a Noite do Rock, na Praça da Kalilândia

Perla Ribeiro

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 14:34

Léo Santana, Xanddy, Pablo e Pedro Sampaio estão entre as atrações da Micareta de Feira; veja programação Crédito: Divulgação

A Micareta de Feira de Santana terá uma mudança histórica em 2026: pela primeira vez, a festa será realizada no segundo semestre. A 84ª edição acontece de 19 a 22 de novembro, no Circuito Maneca Ferreira, na Avenida Presidente Dutra, com o tema “O verão começa aqui”. A abertura, na quinta-feira (19), ficará por conta de Claudia Leitte. A programação reúne mais de 20 atrações de diferentes estilos musicais.

Entre os nomes confirmados estão Carlinhos Brown, Léo Santana, Pedro Sampaio, Pablo, Olodum, Xanddy Harmonia, Timbalada, Tomate, Alinne Rosa, Edson Gomes, Michele Andrade, Milsinho Toque Dez, Thiago Aquino, Jau, Devinho Novaes, Robyssão, La Fúria, Oh Polêmico, Netto Brito, O Poeta e Pagodart. A grade inclui axé music, samba-reggae, pagode, arrocha, reggae e música eletrônica. A proposta é reunir diferentes públicos em uma das festas mais tradicionais do calendário cultural baiano.

Festa terá palco alternativo e Noite do Rock

Além do circuito principal, o palco Jota Morbeck terá mais uma edição como espaço alternativo, dedicado a artistas de diferentes estilos musicais. Uma das novidades de 2026 será a realização da Noite do Rock, na Praça da Kalilândia, tradicional espaço do circuito Charles Albert. A iniciativa pretende ampliar a diversidade musical da Micareta e incluir o público que acompanha o gênero. A organização ainda vai anunciar a data e as atrações dessa programação especial.

Mudança de data busca atrair mais visitantes

A transferência da Micareta para novembro é apontada pela Prefeitura como uma estratégia para ampliar a visibilidade do evento e fortalecer o papel de Feira de Santana no calendário de festas do verão baiano. O prefeito José Ronaldo de Carvalho afirma que a mudança também pode contribuir para a movimentação da economia local.

“A Micareta é uma das maiores expressões da identidade cultural de Feira de Santana e tem um papel fundamental na movimentação da nossa economia. Com a festa em novembro, queremos ampliar a visibilidade, atrair visitantes e consolidar o município como uma das principais portas de entrada do verão baiano”, declarou.

A Prefeitura estima que a edição de 2025 tenha movimentado cerca de R$ 30 milhões, com impacto em setores como comércio, hotelaria, bares, restaurantes e transporte. A definição do novo período foi construída em diálogo com representantes dos setores econômico e produtivo, considerando o potencial de atrair turistas e gerar oportunidades de negócios.