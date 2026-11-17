BAHIA

Líder da oposição critica 25º pedido de empréstimo de Jerônimo, de R$ 131 milhões: 'Está faltando dinheiro para fechar o caixa?'

Deputado Tiago Correia questiona a necessidade de novas operações de crédito pelo governo estadual

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:56

Tiago Correia (PSDB) Crédito: Divulgação

O líder da oposição na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), deputado Tiago Correia (PSDB), criticou o novo pedido de empréstimo encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), no valor de R$ 131 milhões, e questionou a necessidade de o governo estadual recorrer a sucessivas operações de crédito para manter o funcionamento da administração.

Este é o 25º pedido de empréstimo apresentado pelo petista desde que assumiu o governo, em 2023. Segundo o levantamento citado pelo parlamentar, os valores solicitados ao longo da gestão já ultrapassam R$ 33 bilhões.

Correia chamou atenção para o fato de que a nova operação não estaria vinculada a uma obra ou investimento específico, mas à manutenção das atividades do Estado. Para ilustrar a situação, o deputado comparou a necessidade de novos empréstimos às despesas cotidianas de uma família.

Deputados estaduais da Bahia em exercício na Alba em 2026 - lista 2 1 de 63

“Em comparação com o orçamento de casa, seria como precisar pegar empréstimos para fazer a feira do mês. Pelo visto, o governador Jerônimo não está fazendo o dever de casa e depende de empréstimos para conseguir governar. Está faltando dinheiro para fechar o caixa? O que está acontecendo para que a gestão precise tomar tantos empréstimos em tão pouco tempo?”, questionou.

O líder da oposição também destacou que o volume acumulado de operações de crédito equivale a aproximadamente 36% do orçamento previsto para a Bahia em 2027, estimado em R$ 90,9 bilhões.

Outra crítica feita pelo parlamentar diz respeito à velocidade de tramitação dos projetos na Assembleia. Segundo ele, os pedidos têm sido encaminhados em regime de urgência, sem discussão aprofundada nas comissões temáticas da Casa.

“Estamos falando de mais de R$ 33 bilhões em operações de crédito, mas a população continua convivendo com problemas graves na segurança e na saúde. E não podemos perder de vista que os empréstimos contratados hoje vão comprometer as receitas dos próximos anos, deixando uma conta para os futuros governos e para os baianos. Não dá para tratar o endividamento do Estado como se fosse uma fonte inesgotável de recursos”, afirmou.

Novo pedido de empréstimo

O novo pedido de empréstimo foi encaminhado por Jerônimo Rodrigues à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) na segunda-feira (16). O governador solicitou autorização para contratar uma operação de crédito de R$ 131 milhões junto ao Banco do Brasil. Esta é a 25ª solicitação feita pelo petista desde o início do mandato, em 2023.

Na justificativa apresentada à Casa, o governo estadual informou que os recursos serão destinados a investimentos previstos no Plano Plurianual (PPA) e nos orçamentos anuais da Bahia. Entre as áreas contempladas estão mobilidade urbana e interurbana, infraestrutura urbana, hídrica e viária, além de edificações públicas.