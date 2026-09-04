Líder de facção que fazia ‘delivery’ de drogas é preso com companheira em Feira de Santana

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:10
Um homem apontado como líder de uma organização criminosa que utilizava uma espécie de serviço de “delivery” para vender drogas foi preso nesta sexta-feira (4), em Feira de Santana. O investigado, de 39 anos, foi localizado no bairro SIM durante a Operação Linha Sombria. A companheira dele, de 20 anos, também acabou presa por suspeita de integrar o grupo.
Segundo as investigações, a organização mantinha uma central de atendimento responsável por receber e administrar pedidos de entorpecentes antes de encaminhá-los aos clientes. As apurações apontam ainda que o grupo investigado mantinha ligação com uma organização criminosa com origem no Rio de Janeiro.
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana
Na casa onde o casal foi encontrado, os policiais apreenderam uma pistola, um revólver calibre 38, munições e três carregadores. Também foram recolhidos 11 celulares, tablets, notebook, mais de R$ 2 mil em dinheiro, balança de precisão, máquina de contar cédulas e máquinas utilizadas para pagamentos com cartão.
Além do armamento e dos equipamentos que, segundo a investigação, eram utilizados na atividade criminosa, foram apreendidos relógios e óculos de marca. Um carro avaliado em mais de R$ 400 mil e uma motocicleta também foram confiscados durante o cumprimento das ordens judiciais.
A operação terminou com sete pessoas presas. Cinco delas eram alvos de mandados de prisão temporária. Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Mangabeira, Campo Limpo, Feira V, Gabriela, Sobradinho e Tomba, em Feira de Santana, além de uma ação no estado de São Paulo.
A Operação Linha Sombria foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana (9ª DTE/Feira de Santana), com participação da DEPIN, DIRPIN/Leste, DENARC, FICCO e das unidades vinculadas à 1ª COORPIN/Feira de Santana.