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Líder de facção que fazia ‘delivery’ de drogas é preso com companheira em Feira de Santana

Investigado de 39 anos e companheira foram presos durante ação que cumpriu 29 mandados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 09:10

Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Um homem apontado como líder de uma organização criminosa que utilizava uma espécie de serviço de “delivery” para vender drogas foi preso nesta sexta-feira (4), em Feira de Santana. O investigado, de 39 anos, foi localizado no bairro SIM durante a Operação Linha Sombria. A companheira dele, de 20 anos, também acabou presa por suspeita de integrar o grupo.

Segundo as investigações, a organização mantinha uma central de atendimento responsável por receber e administrar pedidos de entorpecentes antes de encaminhá-los aos clientes. As apurações apontam ainda que o grupo investigado mantinha ligação com uma organização criminosa com origem no Rio de Janeiro.

Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana

Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação
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Operação Linha Sombria acontece em Feira de Santana por Divulgação

Na casa onde o casal foi encontrado, os policiais apreenderam uma pistola, um revólver calibre 38, munições e três carregadores. Também foram recolhidos 11 celulares, tablets, notebook, mais de R$ 2 mil em dinheiro, balança de precisão, máquina de contar cédulas e máquinas utilizadas para pagamentos com cartão.

Além do armamento e dos equipamentos que, segundo a investigação, eram utilizados na atividade criminosa, foram apreendidos relógios e óculos de marca. Um carro avaliado em mais de R$ 400 mil e uma motocicleta também foram confiscados durante o cumprimento das ordens judiciais.

A operação terminou com sete pessoas presas. Cinco delas eram alvos de mandados de prisão temporária. Ao todo, 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros Mangabeira, Campo Limpo, Feira V, Gabriela, Sobradinho e Tomba, em Feira de Santana, além de uma ação no estado de São Paulo.

A Operação Linha Sombria foi deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Feira de Santana (9ª DTE/Feira de Santana), com participação da DEPIN, DIRPIN/Leste, DENARC, FICCO e das unidades vinculadas à 1ª COORPIN/Feira de Santana.

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