CONDENADO A 83 ANOS

Líder de facção ligada ao CV no Recôncavo baiano é preso no Espírito Santo

Alean de Almeida Silva já possui condenação por ser o mandante da execução de três homens que trocaram de facção

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:15

Alean de Almeida Silva é apontado como líder de facção ligada ao CV no Recôncavo baiano Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em Ubu, na cidade de Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo, suspeito de atuar como líder de um grupo criminoso no Recôncavo baiano. Ele também é apontado como mandante de um triplo homicídio ocorrido em Santo Antônio de Jesus, em 2019. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (10).



De acordo com informações da Polícia Civil, o Alean de Almeida Silva, de 44 anos, que já foi condenado a 83 anos de prisão, foi localizado após investigações indicarem que ele estaria escondido no estado do Espírito Santo. Ele é apontado como uma das lideranças de uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho (CV), com atuação no tráfico de drogas em Santo Antônio de Jesus e região, inclusive dentro de unidades prisionais baianas.

Após ser encontrado, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Triagem localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. Ele segue custodiado, à disposição da Justiça.

Durante a ação, os policiais tiveram acesso ao celular do suspeito. Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Piúma, Rodrigo Toscano, uma análise preliminar do aparelho encontrou materiais que indicam que Alean continuava mantendo contato com integrantes do tráfico na Bahia. “Apesar de estar escondido no Espírito Santo, ele seria responsável por coordenar atividades criminosas realizadas por outros integrantes do grupo”, explicou o delegado.

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Triplo homicídio

Além de ser apontado como líder de uma facção criminosa, o homem é suspeito de ser o mandante da execução de André Lucas Santana dos Santos (“Luquinha”), Emerson Guttierre Santana Santos (“Gu”) e Erundi Carlos de Jesus Santos (“Neguinho” ou “Nem”), em julho de 2019. Os três foram mortos a tiros em via pública enquanto jogavam dominó.

Segundo as investigações, Alean e Adriano Carlos Santos de Jesus teriam ordenado a execução. André Luiz de Jesus Santos e Vitor Pereira dos Santos executaram diretamente a ação, juntamente com Paulo Ricardo, que também foi apontado como envolvido.

As apurações indicam ainda que o crime teria sido motivado por vingança, após as vítimas deixarem a organização criminosa conhecida como Bonde de SAJ, envolvida com o tráfico de drogas e homicídios em Santo Antônio de Jesus, e migrarem para um grupo rival, o Bonde do Maluco (BDM).