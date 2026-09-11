POLÍCIA

Liderança do tráfico é preso com cocaína e balança de precisão em Feira de Santana

Homem de 41 anos tentou fugir ao perceber a chegada dos policiais

Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:08

Liderança foi localizada com drogas e balança de precisão Crédito: Polícia Civil

Um homem de 41 anos, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Conjunto Renascer, em Feira de Santana, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10). Durante a ação, foram apreendidas porções de cocaína, uma balança, embalagens para acondicionar entorpecentes, um celular e uma motocicleta com sinais de adulteração.

A prisão aconteceu depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre a suposta comercialização de drogas em uma residência da localidade. Quando perceberam a chegada das equipes, o suspeito tentou fugir, mas acabou alcançado pelos policiais.

Segundo as investigações, o homem exerceria uma posição de liderança na atividade criminosa desenvolvida na região. O material encontrado com ele foi recolhido e encaminhado para a unidade policial, onde deverá passar por perícia.

Além das drogas, os agentes apreenderam a motocicleta que apresentava sinais de adulteração. Também foram recolhidas embalagens que, conforme a polícia, eram utilizadas para o armazenamento dos entorpecentes, além de uma balança que pode ter sido empregada na preparação das porções.

Após ser levado para a delegacia, o suspeito passou pelos procedimentos legais e permaneceu custodiado, à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para esclarecer a atuação dele no tráfico de drogas na região.