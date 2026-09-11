Liderança do tráfico é preso com cocaína e balança de precisão em Feira de Santana

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:08
Um homem de 41 anos, apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Conjunto Renascer, em Feira de Santana, foi preso em flagrante nesta quinta-feira (10). Durante a ação, foram apreendidas porções de cocaína, uma balança, embalagens para acondicionar entorpecentes, um celular e uma motocicleta com sinais de adulteração.
A prisão aconteceu depois que a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre a suposta comercialização de drogas em uma residência da localidade. Quando perceberam a chegada das equipes, o suspeito tentou fugir, mas acabou alcançado pelos policiais.
Segundo as investigações, o homem exerceria uma posição de liderança na atividade criminosa desenvolvida na região. O material encontrado com ele foi recolhido e encaminhado para a unidade policial, onde deverá passar por perícia.
Além das drogas, os agentes apreenderam a motocicleta que apresentava sinais de adulteração. Também foram recolhidas embalagens que, conforme a polícia, eram utilizadas para o armazenamento dos entorpecentes, além de uma balança que pode ter sido empregada na preparação das porções.
Após ser levado para a delegacia, o suspeito passou pelos procedimentos legais e permaneceu custodiado, à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação para esclarecer a atuação dele no tráfico de drogas na região.
A prisão foi realizada por equipes da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Feira de Santana), do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Sertão) e do Núcleo de Inteligência da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana).