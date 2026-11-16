CONFIRA O RESULTADO

Lista: 20 mil pessoas são selecionadas para tirar CNH gratuita na Bahia

Contemplados terão 30 dias para iniciar o processo de habilitação no Detran

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 23:03

CNH Crédito: Rafael Henrique /Adobe Stock

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) divulgou, nesta segunda-feira (16), a lista definitiva dos 20 mil candidatos selecionados para o programa CNH da Gente, que oferece a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente a pessoas de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

A relação dos contemplados está disponível no portal oficial do Detran. A seleção abrange candidatos de todos os municípios baianos, que poderão obter a habilitação nas categorias A (motocicleta) ou B (carro).

O programa garante a gratuidade de todas as etapas necessárias para a obtenção do documento, incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, provas e taxas do processo de habilitação.

Próximos passos

Os candidatos podem conferir a lista de selecionados e acompanhar as orientações sobre o programa no site oficial do Detran-BA.

Com a publicação do resultado definitivo nesta segunda-feira (16), os contemplados terão 30 dias para iniciar o processo de habilitação na unidade do Detran-BA vinculada ao endereço informado durante a inscrição.