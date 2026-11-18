LANÇAMENTO

Pesquisadora baiana lança livro sobre o protagonismo de mulheres negras na cultura e na economia do fumo no Recôncavo

Obra de Rosana Falcão Lessa reúne mais de duas décadas de pesquisas e recupera histórias de trabalho, sustento familiar e resistência entre 1870 e 1920

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:23

Livro é resultado de anos de pesquisa Crédito: Divulgação

A participação de mulheres negras na construção da economia do Recôncavo Baiano é o ponto de partida do livro Nas malhas do fumo: Cotidiano, família e trabalho feminino no Recôncavo Fumageiro (1870–1920), da historiadora Rosana Falcão Lessa. A obra recupera trajetórias de trabalhadoras que tiveram papel importante na produção de tabaco, mas foram pouco contempladas pelos registros históricos tradicionais.

O estudo é resultado de mais de 20 anos de investigação em arquivos públicos de Cachoeira e São Félix, além do Arquivo Público do Estado da Bahia. A pesquisa percorre um período em que o Recôncavo ocupava posição de destaque na economia brasileira, impulsionado pela atividade fumageira, cuja expansão esteve historicamente associada ao tráfico de africanos escravizados e deixou consequências nas relações de trabalho mesmo depois da abolição.

Para reconstruir as experiências dessas mulheres, Rosana reuniu diferentes documentos, entre eles processos-crime, registros censitários, jornais, fotografias, cartas régias e relatos de viajantes. O material permite observar como a produção de fumo influenciou a organização social da região e as relações atravessadas por questões de raça, gênero e trabalho.

Livro conta história por trás da indústria do fumo no Recôncavo 1 de 12

A narrativa também investiga a vida familiar das trabalhadoras, suas redes de solidariedade e as alternativas encontradas para enfrentar condições marcadas pela exploração, pelo racismo e pelo patriarcado. Em vez de priorizar os grandes proprietários e as figuras políticas da época, o livro desloca o olhar para mulheres que participaram diretamente da dinâmica econômica regional e construíram diferentes caminhos de sobrevivência e resistência.

A publicação dialoga com pesquisas sobre história social do pós-abolição, estudos de gênero e feminismo negro. A proposta é contribuir para uma compreensão mais ampla do passado do Recôncavo, reconhecendo a atuação de mulheres cujas experiências foram historicamente invisibilizadas.

“As trajetórias dessas mulheres revelam não apenas as marcas da opressão, mas também inteligência, capacidade de ação e força dessa rede feminina na construção de suas próprias existências”, explica a autora.

Sobre a autora

Rosana Falcão Lessa é professora de História, pesquisadora do Recôncavo Baiano e autora de livros e materiais didáticos. Licenciada em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), é doutora em História e realizou pós-doutorado com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Sua trajetória acadêmica e profissional articula História Social, História do Brasil, experiências de mulheres negras, memória e educação antirracista. Professora da educação básica há mais de duas décadas, desenvolve pesquisas comprometidas com a valorização das histórias, dos saberes e das experiências das populações negras, especialmente das mulheres do Recôncavo Baiano.

FICHA

Título: Nas Malhas do Fumo: cotidiano, família e trabalho feminino no Recôncavo Fumageiro

Autora: Rosana Falcão Lessa, professora de História, pesquisadora do Recôncavo Baiano, doutora em História e pós-doutora pelo CNPq

Editora: Appris/229 páginas