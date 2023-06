Lula vai passar o feriadão de Corpus Christi na Praia de Inema

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar o feriadão de Corpus Christi no litoral baiano. Ele embarca na quinta-feira (8) e deve retornar para Brasília no domingo (11), segundo o Palácio do Planalto. A primeira-dama Janja deve acompanhar Lula.



Lula ficará hospedado na Base Naval de Aratu, na península do Paripe, localizada a cerca de 30 km da capital, um ponto tradicional para presidentes aproveitarem períodos de folga. Lula passou o Carnaval no local, que tem acesso a praia privativa em Inema.