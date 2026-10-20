ROTINA DE CUIDADOS

Mãe busca na Justiça amparo legal para cuidar de filhas com deficiência grave na Bahia: 'É muito difícil andar com duas pessoas nessa situação'

Com dificuldades para cuidar das duas filhas, que têm deficiência intelectual grave e epilepsia, Maria da Glória busca na Justiça o direito de representá-las legalmente

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:18

Mãe busca na Justiça amparo legal para cuidar de filhas com deficiência grave na Bahia: 'É muito difícil andar com duas pessoas nessa situação' Crédito: Divulgação

Depois de anos dedicada aos cuidados das duas filhas com deficiência intelectual grave, Maria da Glória de Araújo Brito, 57 anos, busca na Justiça o direito de representá-las legalmente em atos da vida civil. O pedido de curatela é uma medida judicial que permite a uma pessoa representar ou assistir um adulto que não consegue praticar sozinho determinados atos, conforme os limites definidos pela Justiça.

Para ajudar a dar andamento ao processo, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) realizou exames médicos nas irmãs Leidiane e Deiziane de Araújo Brito, no âmbito do Projeto Celeridade Pericial. A iniciativa busca acelerar processos judiciais que aguardam a produção de provas técnicas, como avaliações médicas.

As duas irmãs vivem no oeste baiano, nas cidades de Santana e Serra Dourada, e têm deficiência intelectual grave, além de epilepsia de difícil controle. Uma delas utiliza cadeira de rodas, enquanto a outra enfrenta dificuldades de locomoção. Ambas precisam de auxílio para atividades cotidianas, como alimentação, higiene pessoal e administração de medicamentos. “Elas precisam de mim para ir ao banheiro, pentear o cabelo, escovar os dentes, colocar comida. É muito difícil andar com duas pessoas nessa situação”, relatou Maria da Glória, ao falar sobre os desafios de cuidar das filhas.

A avaliação médica é uma etapa importante para a análise judicial do pedido de curatela. A medida não significa retirar de forma automática todos os direitos de uma pessoa adulta com deficiência: cabe à Justiça definir sua necessidade e seus limites, considerando os atos da vida civil para os quais a pessoa precisa de representação ou assistência.