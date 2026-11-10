INVESTIGAÇÃO

Mãe de deputado mais rico da Bahia é alvo de operação da Polícia Federal contra desvios de emendas Pix

Mandados foram cumpridos em três municípios do sul do estado

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:26

Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto Crédito: Reprodução

Uma operação da Polícia Federal para investigar suspeitas de irregularidades envolvendo emendas parlamentares destinadas a municípios da Bahia encontrou dinheiro em espécie em um imóvel ligado a Mariza Carletto, mãe do deputado federal Neto Carletto (Avante). A ação foi realizada nesta terça-feira (10), em cidades do sul do estado, segundo informações do UOL.

A PF investiga a destinação de R$ 44 milhões em emendas Pix indicadas por Neto Carletto para o município de Coração de Maria, na Bahia, entre 2020 e 2024. Segundo o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação, foram identificados indícios de irregularidades nos processos de licitação realizados para a aplicação dos recursos.

Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto 1 de 7

Ao todo, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju. Isso porque relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam movimentações frequentes de grandes quantias em dinheiro vivo por parte dos pais do deputado, Mariza e Orlando Carletto.

Segundo os documentos, só em agosto de 2026, Mariza realizou seis saques que somaram R$ 762 mil. A Polícia Federal acompanhou uma dessas retiradas e identificou que o dinheiro foi transportado por uma funcionária da família até uma empresa de transportes pertencente a Paulo Cesar Carletto, tio do parlamentar.

Neto Carletto é o parlamentar mais rico da Bahia 1 de 4

O pai do deputado também aparece nos relatórios financeiros: foram registrados cerca de R$ 3,4 milhões em saques em espécie, distribuídos por 23 operações. A PF acompanhou uma dessas retiradas e identificou que o dinheiro foi transportado por uma funcionária da família até uma empresa de transportes pertencente a Paulo Cesar Carletto, tio do parlamentar.

Através de nota, Neto Carletto destacou que não é alvo da operação. “Reafirmo minha tranquilidade, minha confiança na legalidade dos meus atos e no trabalho das instituições. Tenho convicção de que os fatos serão devidamente esclarecidos, sempre com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência”, escreveu.

Deputado mais rico

O CORREIO já mostrou que Neto Carletto está no segundo mandato na Câmara dos Deputados como o terceiro candidato mais votado da Bahia nas eleições de 2026 e é o parlamentar baiano mais rico no Congresso. Aos 30 anos, o parlamentar recebeu 197.240 votos, ficando atrás apenas de Pastor Sargento Isidório (Avante), com 248.147, e Antonio Brito (PSD), com 205.815.

Além da votação expressiva, o patrimônio declarado pelo parlamentar chama atenção. Segundo os dados apresentados à Justiça Eleitoral, Neto Carletto possui R$ 34.333.615,58 em bens, mais do que qualquer outro candidato eleito. A maior parcela está concentrada em uma participação societária em uma empresa de participações, declarada em R$ 17.377.098.

Ele também informou possuir um prédio comercial em Porto Seguro avaliado em R$ 7,62 milhões e R$ 5,7 milhões aplicados em CDB. A lista de bens inclui ainda participações em empresas dos setores imobiliário, de construção, hoteleiro e de comércio atacadista. Entre os veículos, aparecem uma Toyota SW4, declarada por R$ 357,1 mil, e uma Chevrolet Silverado, avaliada em R$ 449,9 mil.

O patrimônio declarado por Neto Carletto também apresentou forte alta desde a primeira eleição. Em 2022, quando conquistou seu primeiro mandato, o deputado declarou R$ 591.665,02 em bens. Segundo informações da CNN, entretanto, disparada patrimonial foi atribuída pelo parlamentar ao recebimento de uma herança deixada pelo pai, o ex-deputado federal Ronaldo Carletto.

O casamento de Neto Carletto e Isadora Alencar 1 de 4

Casamento recente

O deputado federal se casou com a empresária Isadora Alencar, filha do senador Otto Alencar (PSD), no início do mês. A cerimônia ocorreu em Arraial d’Ajuda, no Extremo-Sul da Bahia, e reuniu familiares e amigos próximos.