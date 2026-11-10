Mãe de deputado mais rico da Bahia é alvo de operação da Polícia Federal contra desvios de emendas Pix

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Wendel de Novais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:26
Uma operação da Polícia Federal para investigar suspeitas de irregularidades envolvendo emendas parlamentares destinadas a municípios da Bahia encontrou dinheiro em espécie em um imóvel ligado a Mariza Carletto, mãe do deputado federal Neto Carletto (Avante). A ação foi realizada nesta terça-feira (10), em cidades do sul do estado, segundo informações do UOL.
A PF investiga a destinação de R$ 44 milhões em emendas Pix indicadas por Neto Carletto para o município de Coração de Maria, na Bahia, entre 2020 e 2024. Segundo o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a operação, foram identificados indícios de irregularidades nos processos de licitação realizados para a aplicação dos recursos.
Mariza Carletto é mãe do deputado federal Neto Carletto
Ao todo, os agentes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Porto Seguro, Eunápolis e Itamaraju. Isso porque relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam movimentações frequentes de grandes quantias em dinheiro vivo por parte dos pais do deputado, Mariza e Orlando Carletto.
Segundo os documentos, só em agosto de 2026, Mariza realizou seis saques que somaram R$ 762 mil. A Polícia Federal acompanhou uma dessas retiradas e identificou que o dinheiro foi transportado por uma funcionária da família até uma empresa de transportes pertencente a Paulo Cesar Carletto, tio do parlamentar.
Neto Carletto é o parlamentar mais rico da Bahia
O pai do deputado também aparece nos relatórios financeiros: foram registrados cerca de R$ 3,4 milhões em saques em espécie, distribuídos por 23 operações. A PF acompanhou uma dessas retiradas e identificou que o dinheiro foi transportado por uma funcionária da família até uma empresa de transportes pertencente a Paulo Cesar Carletto, tio do parlamentar.
Através de nota, Neto Carletto destacou que não é alvo da operação. “Reafirmo minha tranquilidade, minha confiança na legalidade dos meus atos e no trabalho das instituições. Tenho convicção de que os fatos serão devidamente esclarecidos, sempre com respeito ao devido processo legal e à presunção de inocência”, escreveu.
Deputado mais rico
O CORREIO já mostrou que Neto Carletto está no segundo mandato na Câmara dos Deputados como o terceiro candidato mais votado da Bahia nas eleições de 2026 e é o parlamentar baiano mais rico no Congresso. Aos 30 anos, o parlamentar recebeu 197.240 votos, ficando atrás apenas de Pastor Sargento Isidório (Avante), com 248.147, e Antonio Brito (PSD), com 205.815.
Além da votação expressiva, o patrimônio declarado pelo parlamentar chama atenção. Segundo os dados apresentados à Justiça Eleitoral, Neto Carletto possui R$ 34.333.615,58 em bens, mais do que qualquer outro candidato eleito. A maior parcela está concentrada em uma participação societária em uma empresa de participações, declarada em R$ 17.377.098.
Ele também informou possuir um prédio comercial em Porto Seguro avaliado em R$ 7,62 milhões e R$ 5,7 milhões aplicados em CDB. A lista de bens inclui ainda participações em empresas dos setores imobiliário, de construção, hoteleiro e de comércio atacadista. Entre os veículos, aparecem uma Toyota SW4, declarada por R$ 357,1 mil, e uma Chevrolet Silverado, avaliada em R$ 449,9 mil.
O patrimônio declarado por Neto Carletto também apresentou forte alta desde a primeira eleição. Em 2022, quando conquistou seu primeiro mandato, o deputado declarou R$ 591.665,02 em bens. Segundo informações da CNN, entretanto, disparada patrimonial foi atribuída pelo parlamentar ao recebimento de uma herança deixada pelo pai, o ex-deputado federal Ronaldo Carletto.
O casamento de Neto Carletto e Isadora Alencar
Casamento recente
O deputado federal se casou com a empresária Isadora Alencar, filha do senador Otto Alencar (PSD), no início do mês. A cerimônia ocorreu em Arraial d’Ajuda, no Extremo-Sul da Bahia, e reuniu familiares e amigos próximos.
Nas redes sociais, Otto comemorou a união da filha. “A felicidade invadiu o meu coração”, escreveu o senador ao compartilhar uma foto do casamento. O casal estava noivo desde abril deste ano, quando realizou uma celebração no bairro do Horto Florestal, em Salvador.