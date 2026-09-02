CRIME

Mãe e filhos são executados dentro de carro em emboscada na Bahia

Jandira Pereira Silva, de 49 anos, e os filhos Matheus e Venilson morreram no local

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:32

Matheus e Venilson eram filhos de Jandira Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Jandira Pereira Silva, 49 anos, e os dois filhos Matheus Pereira Oliveira, 26, e Venilson Pereira Oliveira, 24, foram mortos a tiros dentro de um carro na terça-feira (1º), em Correntina, no oeste da Bahia. O ataque aconteceu nas proximidades de um estabelecimento que comercializa gás, de acordo com informações da TV Oeste.

Uma criança de 7 anos também estava no veículo no momento dos disparos, mas não foi atingida. Segundo informações iniciais, três homens que estavam em outro carro se aproximaram do veículo onde estavam as vítimas e realizaram vários disparos. A família ainda tentou escapar após ser atacada, mas os três ocupantes adultos não resistiram aos ferimentos.

Mãe e filhos foram mortos dentro de carro em Correntina 1 de 3

Após o ataque, agentes da Guarda Civil Municipal fizeram o isolamento da área e preservaram o cenário até a chegada das equipes responsáveis pela perícia. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para os procedimentos legais.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, que instaurou um inquérito para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os responsáveis e descobrir a motivação do ataque.