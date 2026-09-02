Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mãe e filhos são executados dentro de carro em emboscada na Bahia

Jandira Pereira Silva, de 49 anos, e os filhos Matheus e Venilson morreram no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 16:32

Matheus e Venilson eram filhos de Jandira
Matheus e Venilson eram filhos de Jandira Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Jandira Pereira Silva, 49 anos, e os dois filhos Matheus Pereira Oliveira, 26, e Venilson Pereira Oliveira, 24, foram mortos a tiros dentro de um carro na terça-feira (1º), em Correntina, no oeste da Bahia. O ataque aconteceu nas proximidades de um estabelecimento que comercializa gás, de acordo com informações da TV Oeste.

Uma criança de 7 anos também estava no veículo no momento dos disparos, mas não foi atingida. Segundo informações iniciais, três homens que estavam em outro carro se aproximaram do veículo onde estavam as vítimas e realizaram vários disparos. A família ainda tentou escapar após ser atacada, mas os três ocupantes adultos não resistiram aos ferimentos.

Mãe e filhos foram mortos dentro de carro em Correntina

Mãe e filhos foram executados em crime por Reprodução
Mãe e filhos foram executados em crime por Reprodução
Matheus e Venilson eram filhos de Jandira por Reprodução
1 de 3
Mãe e filhos foram executados em crime por Reprodução

Após o ataque, agentes da Guarda Civil Municipal fizeram o isolamento da área e preservaram o cenário até a chegada das equipes responsáveis pela perícia. Os corpos foram recolhidos e encaminhados para os procedimentos legais.

A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Santa Maria da Vitória, que instaurou um inquérito para esclarecer a dinâmica do crime, identificar os responsáveis e descobrir a motivação do ataque.

Até a última atualização, nenhum suspeito havia sido preso. A polícia deve analisar as circunstâncias do homicídio e reunir informações que possam ajudar na identificação dos três homens apontados como autores dos disparos.

Leia mais

Imagem - Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Imagem - Servidor do INSS é afastado na Bahia por suspeita de fraude em perícias e benefícios

Servidor do INSS é afastado na Bahia por suspeita de fraude em perícias e benefícios

Imagem - CNJ pune desembargador do TJBA que concedeu prisão domiciliar a suspeito de liderar facção

CNJ pune desembargador do TJBA que concedeu prisão domiciliar a suspeito de liderar facção

Tags:

Crime Emboscada Correntina mãe E Filhos Mortos

Mais recentes

Imagem - Mostra Cine PCD prorroga inscrições até 4 de setembro; veja quem pode participar

Mostra Cine PCD prorroga inscrições até 4 de setembro; veja quem pode participar
Imagem - Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime

Homem investigado por matar filho de ex-vice prefeito de cidade na Bahia é preso um ano após crime
Imagem - Justiça dá prazo para ferry-boat corrigir falhas contra incêndio sob pena de multa de R$ 10 mil por dia

Justiça dá prazo para ferry-boat corrigir falhas contra incêndio sob pena de multa de R$ 10 mil por dia