Mãe é presa embriagada após crianças de 1 e 2 anos serem encontradas sozinhas e sem comida em casa

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Elaine Sanoli
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:09
Uma mulher foi presa na cidade de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia, após duas crianças, de 1 e 2 anos, serem encontradas sozinhas em casa. Ela estava embriagada no momento da prisão.
As crianças estavam sozinhas e trancadas em casa, sem qualquer alimentação, segundo a polícia, na Rua Almir Nei de Araújo, no bairro Açudinho, quando vizinhos denunciaram o caso à PM.
Os moradores das redondezas ouviram um choro intenso e contínuo e perceberam que as crianças estavam em situação de vulnerabilidade.
Agentes do Conselho Tutelar acompanharam a ocorrência, fizeram a higiene das crianças e providenciaram alimentação para elas. As crianças ficaram inicialmente sob a guarda do Conselho Tutelar e, posteriormente, foram entregues em segurança ao avô materno, que assinou o termo de responsabilidade e acolhimento.
A mãe das crianças foi localizada pela polícia e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ela foi detida e encaminhada para uma unidade de saúde da região, onde passou por avaliação médica, que constatou a ausência de lesões corporais.
A mulher foi apresentada à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.