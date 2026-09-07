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Mãe é presa embriagada após crianças de 1 e 2 anos serem encontradas sozinhas e sem comida em casa

Crianças estão sob a guarda do avô materno; caso foi registrado em Conceição do Coité

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:09

Vizinhos ouviram o choro das crianças na Rua Almir Nei de Araújo, no bairro Açudinho
Vizinhos ouviram o choro das crianças na Rua Almir Nei de Araújo, no bairro Açudinho Crédito: Google Street View

Uma mulher foi presa na cidade de Conceição do Coité, na região sisaleira da Bahia, após duas crianças, de 1 e 2 anos, serem encontradas sozinhas em casa. Ela estava embriagada no momento da prisão.

As crianças estavam sozinhas e trancadas em casa, sem qualquer alimentação, segundo a polícia, na Rua Almir Nei de Araújo, no bairro Açudinho, quando vizinhos denunciaram o caso à PM.

Os moradores das redondezas ouviram um choro intenso e contínuo e perceberam que as crianças estavam em situação de vulnerabilidade.

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Agentes do Conselho Tutelar acompanharam a ocorrência, fizeram a higiene das crianças e providenciaram alimentação para elas. As crianças ficaram inicialmente sob a guarda do Conselho Tutelar e, posteriormente, foram entregues em segurança ao avô materno, que assinou o termo de responsabilidade e acolhimento.

A mãe das crianças foi localizada pela polícia e apresentava sinais visíveis de embriaguez. Ela foi detida e encaminhada para uma unidade de saúde da região, onde passou por avaliação médica, que constatou a ausência de lesões corporais.

A mulher foi apresentada à Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

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