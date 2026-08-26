TRAGÉDIA

Mãe, filho de 10 anos e padrasto são encontrados mortos dentro de cisterna após manutenção na Bahia

Corpos passaram por necropsia no IML de Barreiras e foram liberados para sepultamento

Wendel de Novais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 07:45

Flávia, Caio e Edgar morreram durante manutenção de cisterna Crédito: Reprodução

Uma mulher, o filho de 10 anos e o companheiro dela foram encontrados mortos dentro de uma cisterna em um assentamento rural de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia, na última segunda-feira (24). O caso provocou comoção na região e é investigado pela polícia.

As vítimas foram identificadas como Flávia dos Santos Souza, 28 anos, o filho dela, Caio Matos de Souza,10, e Edgar Costa Barbosa. Os três estavam dentro da cisterna durante um processo de manutenção e não se sabe ainda o que causou as mortes.

Os três corpos foram retirados do local e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras, onde passaram por necropsia. Os corpos foram liberados para sepultamento na tarde de terça-feira (25).

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Flávia e Caio serão enterrados no povoado de Baixinho, na zona rural de Santa Rita de Cássia. Já Edgar será sepultado em Bom Jesus, município de origem dele.

Flávia e Edgar também tinham duas filhas, uma adolescente e outra de 7 anos. As mortes deixaram familiares e moradores do município comovidos, diante da tragédia que atingiu a família.