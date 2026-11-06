ALERTA NO MAR

Mais de 1,2 mil peixes de espécie invasora são retirados do mar em Porto Seguro, na Bahia

Colônia de Porto Seguro recebeu 275 peixes-leão no balanço mais recente da força-tarefa contra a espécie de espinhos venenosos

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 09:39

A Colônia de Pescadores Z-22, em Porto Seguro, recebeu 275 exemplares no balanço mais recente Crédito: Reprodução

Pescadores do extremo sul da Bahia entregaram 275 peixes-leão à Colônia de Pescadores Z-22, em Porto Seguro, no balanço mais recente da força-tarefa para conter o avanço da espécie invasora. Segundo a TV Bahia, mais de 1,2 mil exemplares já foram retirados do mar desde o início da iniciativa, em julho.

A colônia recebe peixes capturados em diferentes pontos da região. Em outubro, o CORREIO mostrou que 966 exemplares haviam sido entregues à Z-22 entre agosto e setembro. Para estimular a retirada do predador, a Prefeitura de Porto Seguro adotou o pagamento de R$ 10 por peixe entregue. O primeiro registro da espécie no município foi confirmado em junho, no Parque Natural Municipal Marinho do Recife de Fora.

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão se reproduz rapidamente e, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), não tem predadores naturais no Atlântico. Ele se alimenta de peixes e crustáceos nativos que não o reconhecem como ameaça. Com o avanço da espécie, a redução dessas populações pode desequilibrar o ambiente marinho e afetar a renda de quem vive da pesca.

Peixe-leão, a espécie invasora que mobiliza pescadores no litoral da Bahia 1 de 5

Parte dos exemplares segue para a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), onde pesquisadores estudam a alimentação, a reprodução e a distribuição do peixe. Amostras também foram enviadas ao Senac para avaliar como o pescado poderia ser preparado e aproveitado na gastronomia.

O peixe-leão tem espinhos venenosos que podem causar ferimentos dolorosos. Segundo a TV Bahia, em Porto Seguro, os registros se concentram em áreas de pedras e corais, sem ocorrências em pontos de banho. Em Salvador, o CORREIO registrou a captura de exemplares no Porto da Barra em setembro.