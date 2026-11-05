ALERTA

Mais de 304 mil famílias na Bahia correm risco de perder desconto na conta de luz; veja como evitar

Beneficiários da Tarifa Social precisam regularizar dados até 31 de dezembro para manter o desconto, que pode chegar a 100%



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:32

Conta de luz em 2026 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mais de 304 mil famílias baianas correm o risco de perder o desconto na conta de energia elétrica por causa de divergências cadastrais. Os consumidores precisam atualizar as informações junto à distribuidora ou ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 31 de dezembro para continuar recebendo o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica.

A Bahia concentra o maior número de beneficiários com pendências entre os estados atendidos pela Neoenergia. São 304,9 mil famílias nessa situação, à frente de Pernambuco, com 165,6 mil, e Rio Grande do Norte, com 31,6 mil.

Desconto automático na conta de luz 1 de 5

O alerta faz parte de um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), realizado com os quatro maiores grupos de distribuição do país. Em todo o Brasil, mais de 2,4 milhões de famílias precisam regularizar os dados para não perder o subsídio. Atualmente, cerca de 16 milhões de lares são atendidos pelo programa.

Como regularizar o cadastro na Bahia

O principal cuidado é verificar se o titular da conta de energia faz parte da família inscrita no CadÚnico e se o município informado na conta corresponde ao endereço registrado no cadastro social.

Caso exista divergência, há duas providências possíveis:

- Atualizar a titularidade da conta de luz: solicitar à Neoenergia Coelba a transferência da conta para o nome de um integrante da família inscrita no CadÚnico.

- Atualizar o CadÚnico: procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município para corrigir as informações cadastrais.

A inconsistência entre os dados pode levar à perda do benefício, mesmo quando a família atende aos critérios de renda.

Quem tem direito à Tarifa Social?

O programa atende famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Considerando o salário mínimo de R$ 1.621, o limite é de R$ 810,50 por integrante da família.

O desconto pode chegar a 100% para quem consome até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês. Mesmo nesses casos, a fatura pode apresentar valores referentes a cobranças que não estão relacionadas ao consumo de energia, como ICMS e contribuição de iluminação pública.

Também têm direito ao benefício:

- Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, desde que tenham integrante com deficiência que necessite de aparelhos elétricos para tratamento de saúde;

- Pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).