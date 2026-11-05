Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 304 mil famílias na Bahia correm risco de perder desconto na conta de luz; veja como evitar

Beneficiários da Tarifa Social precisam regularizar dados até 31 de dezembro para manter o desconto, que pode chegar a 100%

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 20:32

Encargos setoriais como a CDE já representam cerca de 15% do valor total pago pelos consumidores que não possuem subsídios.
Conta de luz em 2026  Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Mais de 304 mil famílias baianas correm o risco de perder o desconto na conta de energia elétrica por causa de divergências cadastrais. Os consumidores precisam atualizar as informações junto à distribuidora ou ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até 31 de dezembro para continuar recebendo o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica.

A Bahia concentra o maior número de beneficiários com pendências entre os estados atendidos pela Neoenergia. São 304,9 mil famílias nessa situação, à frente de Pernambuco, com 165,6 mil, e Rio Grande do Norte, com 31,6 mil.

Desconto automático na conta de luz

Um novo projeto de lei propõe liberar o desconto da Tarifa Social na conta de luz de forma automática para aposentados e pensionistas do INSS por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
A grande novidade do texto é dispensar a inscrição no CadÚnico e acabar com a obrigação de comparecer ao CRAS para ter acesso ao benefício por Marcelo Camargo/Agência Brasil
O abatimento automático será voltado exclusivamente para os segurados da Previdência Social que recebem até um salário mínimo por mês por Reprodução | Freepik
A proposta mantém o limite oficial de consumo de até 220 kWh mensais para conceder descontos progressivos que chegam a 65% na fatura por Reprodução | Agência Brasil
A medida tramita em caráter conclusivo nas comissões da Câmara e precisa da aprovação do Senado e da sanção presidencial para virar lei por Reprodução | Neoenergia
1 de 5
Um novo projeto de lei propõe liberar o desconto da Tarifa Social na conta de luz de forma automática para aposentados e pensionistas do INSS por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O alerta faz parte de um levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), realizado com os quatro maiores grupos de distribuição do país. Em todo o Brasil, mais de 2,4 milhões de famílias precisam regularizar os dados para não perder o subsídio. Atualmente, cerca de 16 milhões de lares são atendidos pelo programa.

Como regularizar o cadastro na Bahia

O principal cuidado é verificar se o titular da conta de energia faz parte da família inscrita no CadÚnico e se o município informado na conta corresponde ao endereço registrado no cadastro social.

Caso exista divergência, há duas providências possíveis:

- Atualizar a titularidade da conta de luz: solicitar à Neoenergia Coelba a transferência da conta para o nome de um integrante da família inscrita no CadÚnico.

- Atualizar o CadÚnico: procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município para corrigir as informações cadastrais.

A inconsistência entre os dados pode levar à perda do benefício, mesmo quando a família atende aos critérios de renda.

Quem tem direito à Tarifa Social?

O programa atende famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Considerando o salário mínimo de R$ 1.621, o limite é de R$ 810,50 por integrante da família.

O desconto pode chegar a 100% para quem consome até 80 quilowatts-hora (kWh) por mês. Mesmo nesses casos, a fatura pode apresentar valores referentes a cobranças que não estão relacionadas ao consumo de energia, como ICMS e contribuição de iluminação pública.

Também têm direito ao benefício:

- Famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até três salários mínimos, desde que tenham integrante com deficiência que necessite de aparelhos elétricos para tratamento de saúde;

- Pessoas com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A concessão é automática para quem atende aos requisitos legais e tem os dados devidamente registrados.

Tags:

Conta de luz Neoenergia Coelba

Mais recentes

Imagem - Ciclone extratropical e frente fria mudam o tempo na Bahia neste fim de semana

Ciclone extratropical e frente fria mudam o tempo na Bahia neste fim de semana
Imagem - Enem terá operação especial da Coelba em 184 municípios baianos

Enem terá operação especial da Coelba em 184 municípios baianos
Imagem - TSE admite ação do Novo contra Lula e Alckmin por abuso de poder político nas eleições

TSE admite ação do Novo contra Lula e Alckmin por abuso de poder político nas eleições