TECNOLOGIA

Mais de 5 mil prisões foram realizadas com ajuda de ferramenta de IA do Ministério Público da Bahia

Ivo Corrêa, diretor-geral da Pax, responsável pela ferramenta, apresentou a plataforma brasileira que já ajudou a solucionar mais de 8 mil casos

D Da Redação

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:55

Ivo Corrêa, diretor-geral da Pax, responsável pela ferramenta, apresentou a plataforma brasileira que já ajudou a solucionar mais de 8 mil casos Crédito: Sérgio Figueiredo

O uso da inteligência artificial no apoio às forças de segurança foi um dos temas do evento que celebrou os 20 anos do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), do Ministério Público da Bahia (MP-BA), nesta quarta-feira (25), em Salvador. O debate partiu do case da Pax, empresa brasileira de IA para segurança pública. Desde o início de sua atividade, em 2025, a ferramenta já ajudou a solucionar mais de 8 mil casos, com mais de 5 mil prisões e 2 mil veículos recuperados.

Ivo Corrêa, diretor-geral da Pax, ministrou a palestra "IA a Serviço da Segurança Pública: tecnologia brasileira para um Brasil mais seguro" no auditório Afonso Garcia Tinoco, na sede do MP-BA, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). A programação também contou com o lançamento do documentário "Gaeco 20 Anos" e o painel "Expansão das Facções Criminosas no Norte e Nordeste", com os promotores de Justiça Octávio Paulo Neto, do Gaeco da Paraíba, Anderson Batista, do Gaeco de Roraima, e Oscar Fioravanti, do Gaeco do Ceará, além da mediação do promotor João Paulo Schoucair. O coordenador do Gaeco na Bahia, o promotor de Justiça Luiz Neto, o procurador-geral de Justiça, Pedro Maia, e diversas autoridades do estado também estiveram presentes.

"Participar da celebração dos 20 anos do Gaeco é uma honra para a Pax, pela importância e pela qualidade do trabalho que o Ministério Público da Bahia faz no enfrentamento ao crime organizado. A criminalidade organizada se modernizou. Só a parceria entre instituições com a experiência e a excelência do MP baiano, aliadas a novas tecnologias como a plataforma da Pax, vai garantir que os bons resultados continuem", afirma Ivo Corrêa.

Na apresentação, Ivo explicou que a plataforma funciona em duas frentes. A visão computacional transforma em dados pesquisáveis o que as câmeras registram. Ela vai além de placas e rostos e reconhece características como a cor de uma roupa ou um adesivo em um veículo. Já os agentes de IA cruzam essas informações com bases oficiais autorizadas e encontram relações entre pessoas, veículos, lugares e eventos. O policial faz as perguntas em linguagem natural, como em uma conversa.

Os resultados apresentados mostram o impacto da tecnologia. Em Luziânia (GO), por exemplo, onde o projeto começou, nos seis primeiros meses de uso tiveram 27% menos crimes violentos e 89% mais crimes esclarecidos. O levantamento ainda apontou o crescimento em 59% da sensação de segurança entre os moradores.

No início de 2026, a Pax operava em 10 cidades. Hoje, está em mais de 200 municípios de quatro estados (Goiás, Paraná, Ceará e São Paulo). A meta é chegar a todos os estados do país até o fim de 2027.

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