MAIOR APREENSÃO DO NORDESTE

Mais de mil aves silvestres são resgatadas em operação na Bahia; multas chegam a R$ 3,6 milhões

Operação resultou na prisão de 24 pessoas

Elaine Sanoli

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 22:22

Operação Àgora II em Feira de Santana Crédito: Divulgação/Ibama

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) resultou na apreensão de 1.006 animais silvestres em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia. A ação, realizada no último domingo (8) e segunda-feira (9), é considerada a maior apreensão de animais silvestres já registrada pelo órgão na Região Nordeste. Ao todo, 24 pessoas foram detidas por crimes contra a fauna, e as multas aplicadas somam aproximadamente R$ 3,6 milhões.

Batizada de Operação Àgora II, a ação teve como objetivo combater o tráfico de animais silvestres e identificar os responsáveis pela captura, transporte e comercialização ilegal das espécies.

Segundo o Ibama, apenas um dos autuados mantinha 408 animais em situação irregular. Desse total, 44 estavam sendo comercializados na Feira da Estação Nova, enquanto outros 364 foram encontrados na residência do suspeito.

Entre os animais resgatados, a maioria é composta por aves de diferentes espécies, como papa-capim, tiziu, galo-de-campina, tico-tico, azulão, canário-da-terra, sabiá-laranjeira, golinho, coleiro e bico-de-lacre. A fiscalização também encontrou jabutis-piranga.

Tráfico de animais

A operação foi resultado de meses de investigação conduzida pela Coordenação de Inteligência do Ibama. O trabalho buscou identificar a estrutura responsável pelo comércio ilegal de animais silvestres, incluindo fornecedores, depósitos clandestinos, transportadores, intermediários e vendedores.

De acordo com o instituto, Feira de Santana é apontada como um dos principais pontos de apreensão de animais silvestres na Bahia. Estudos realizados com dados dos Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), entre 2009 e 2019, também identificaram a BR-116 como uma das principais rotas utilizadas pelo tráfico de fauna no estado.

O município já havia sido alvo de uma operação semelhante em 2018, quando uma ação conjunta do Ibama com forças policiais resultou na apreensão de 529 animais silvestres e na detenção de 16 pessoas em uma feira.