CRIME

Maluquete do PCC: quem é o traficante preso na Bahia por vender fuzis para facções do Nordeste

Leandro Silva dos Santos foi localizado em Jandaíra, na divisa com Sergipe, usando documento falso e com porções de cocaína.

Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:46

Maluquete do PCC foi preso na divisa entre Bahia e Sergipe Crédito: Reprodução

Leandro Silva dos Santos, conhecido pelo apelido de Maluquete, é o traficante preso nesta segunda-feira (21), na cidade de Jandaíra, no interior da Bahia, durante uma operação que investiga a circulação de armas e drogas entre estados do Nordeste. Segundo as forças de segurança, ele é ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e seria responsável por intermediar o fornecimento de fuzis para grupos criminosos que atuam na região, de acordo com fonte policial consultada pela reportagem.

Maluquete foi localizado em um imóvel situado na divisa entre Bahia e Sergipe. No momento da prisão, de acordo com a investigação, ele utilizava um documento falso. Os agentes também encontraram porções de cocaína com o suspeito. A atuação atribuída a Maluquete, conforme as autoridades, envolvia principalmente a logística de armas e drogas entre Bahia e Sergipe.

Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe 1 de 4

Ele seria responsável por coordenar o deslocamento de fuzis, munições e entorpecentes destinados a integrantes de organizações criminosas. A investigação aponta ainda que o suspeito alugava armas longas para grupos envolvidos em ataques contra bancos e carros-forte.

Para dificultar a localização, Maluquete teria adotado uma estratégia de deslocamento entre diferentes estados. Segundo as forças de segurança, ele mantinha esconderijos na Bahia, em Sergipe e em São Paulo, onde poderia permanecer durante períodos de fuga das operações policiais.

A prisão foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Militar e Civil. A ação faz parte da Operação Divisa Segura, voltada ao combate à atuação de organizações criminosas e ao transporte de armas e drogas entre diferentes estados.