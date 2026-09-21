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Maluquete do PCC: quem é o traficante preso na Bahia por vender fuzis para facções do Nordeste

Leandro Silva dos Santos foi localizado em Jandaíra, na divisa com Sergipe, usando documento falso e com porções de cocaína.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 08:46

Maluquete do PCC foi preso na divisa entre Bahia e Sergipe
Maluquete do PCC foi preso na divisa entre Bahia e Sergipe Crédito: Reprodução

Leandro Silva dos Santos, conhecido pelo apelido de Maluquete, é o traficante preso nesta segunda-feira (21), na cidade de Jandaíra, no interior da Bahia, durante uma operação que investiga a circulação de armas e drogas entre estados do Nordeste. Segundo as forças de segurança, ele é ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e seria responsável por intermediar o fornecimento de fuzis para grupos criminosos que atuam na região, de acordo com fonte policial consultada pela reportagem. 

Maluquete foi localizado em um imóvel situado na divisa entre Bahia e Sergipe. No momento da prisão, de acordo com a investigação, ele utilizava um documento falso. Os agentes também encontraram porções de cocaína com o suspeito. A atuação atribuída a Maluquete, conforme as autoridades, envolvia principalmente a logística de armas e drogas entre Bahia e Sergipe.

Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe

Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe por DIvulgação
Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe por DIvulgação
Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe por DIvulgação
Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe por DIvulgação
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Traficante foi preso na divisa entre a Bahia e Sergipe por DIvulgação

Ele seria responsável por coordenar o deslocamento de fuzis, munições e entorpecentes destinados a integrantes de organizações criminosas. A investigação aponta ainda que o suspeito alugava armas longas para grupos envolvidos em ataques contra bancos e carros-forte.

Para dificultar a localização, Maluquete teria adotado uma estratégia de deslocamento entre diferentes estados. Segundo as forças de segurança, ele mantinha esconderijos na Bahia, em Sergipe e em São Paulo, onde poderia permanecer durante períodos de fuga das operações policiais.

A prisão foi realizada por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) Bahia, com apoio das Polícias Militar e Civil. A ação faz parte da Operação Divisa Segura, voltada ao combate à atuação de organizações criminosas e ao transporte de armas e drogas entre diferentes estados.

Após a localização do suspeito, as equipes de segurança continuaram as buscas em outros endereços relacionados ao grupo. Participam das diligências agentes da FICCO Bahia, do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (DEIC) e unidades especializadas da Polícia Militar, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão de Choque e o BPATAMO.

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Operação Divisa Segura

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