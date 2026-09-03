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Mantida em cárcere privado, mulher pede socorro em bilhete para professora do filho na Bahia

Suspeito foi preso nesta quarta-feira (2) em Gongogi

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:54

Mantida em cárcere privado, mulher pede socorro em bilhete para professora do filho na Bahia
Mantida em cárcere privado, mulher pede socorro em bilhete para professora do filho na Bahia Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Uma mulher em situação de violência usou um bilhete enviado à professora do filho como meio de pedir socorro. A vítima é uma jovem de 22 anos que mora na cidade de Gongogi, no sul da Bahia. O suspeito foi preso nesta quarta-feira (2). As informações são da TV Bahia.

De acordo com as investigações, o casal está junto há pelo menos nove anos. A mulher, que tinha apenas 13 anos quando a relação teve início, vivia em situação de violência e passou a ser mantida em cárcere privado. Para pedir ajuda, ela escreveu um bilhete e o enviou à professora do filho, de 7 anos.

No bilhete, a mulher relata ter sido alvo de ameaças frequentes e pede ajuda para sair da situação. “Eu estou te escrevendo para pedir ajuda mais uma vez. Estou pedindo ajuda porque não aguento mais. Quase todos os dias é uma ameaça de morte. Pediram para eu esperar a ajuda, mas essa ajuda nunca chegou”, escreveu.

A profissional acionou as autoridades policiais, e o suspeito foi preso.

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