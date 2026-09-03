Mantida em cárcere privado, mulher pede socorro em bilhete para professora do filho na Bahia

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Elaine Sanoli
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 22:54
Uma mulher em situação de violência usou um bilhete enviado à professora do filho como meio de pedir socorro. A vítima é uma jovem de 22 anos que mora na cidade de Gongogi, no sul da Bahia. O suspeito foi preso nesta quarta-feira (2). As informações são da TV Bahia.
De acordo com as investigações, o casal está junto há pelo menos nove anos. A mulher, que tinha apenas 13 anos quando a relação teve início, vivia em situação de violência e passou a ser mantida em cárcere privado. Para pedir ajuda, ela escreveu um bilhete e o enviou à professora do filho, de 7 anos.
No bilhete, a mulher relata ter sido alvo de ameaças frequentes e pede ajuda para sair da situação. “Eu estou te escrevendo para pedir ajuda mais uma vez. Estou pedindo ajuda porque não aguento mais. Quase todos os dias é uma ameaça de morte. Pediram para eu esperar a ajuda, mas essa ajuda nunca chegou”, escreveu.
A profissional acionou as autoridades policiais, e o suspeito foi preso.