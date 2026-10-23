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Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no litoral da Bahia

Frente fria é esperada na faixa costeira entre Macaé, no Rio de Janeiro, e Caravelas, no sul da Bahia, a partir da noite de sábado (24)

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 20:43

Mar revolto
Mar revolto Crédito: Shutterstock

Uma frente fria pode provocar ventos de até 75 km/h no litoral da Bahia entre a noite de sábado (24) e a noite de domingo (25). O alerta da Marinha do Brasil, divulgado nesta sexta-feira (23), abrange a faixa costeira entre Macaé (RJ) e Caravelas, no extremo sul baiano.

Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha, os ventos devem soprar de noroeste a sudoeste, com intensidade de até 60 km/h e rajadas que podem chegar a 75 km/h.

A Marinha recomenda que navegantes consultem os avisos meteorológicos antes de sair para o mar. O órgão também solicita que as informações sejam divulgadas às comunidades pesqueiras e às pessoas que praticam atividades náuticas de esporte e lazer.

Os avisos de mau tempo podem ser consultados no site da Marinha do Brasil. As informações meteorológicas também estão disponíveis na página do Serviço Meteorológico Marinho no Facebook e no aplicativo Previsão Ambiental Marinha (PAM), disponível para celulares e tablets com sistemas Android e iOS.

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Tags:

Litoral Marinha Alerta

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