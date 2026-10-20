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Matrícula escolar: veja cinco exigências ilegais que podem barrar alunos em escolas particulares

Recusar estudantes com deficiência, cobrar taxas extras pela inclusão e exigir comprovante de quitação da escola anterior estão entre as práticas que podem violar direitos das famílias

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:10

Matrícula escolar: veja cinco exigências ilegais que podem barrar alunos em escolas particulares
Matrícula escolar: veja cinco exigências ilegais que podem barrar alunos em escolas particulares Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a abertura das matrículas para 2027, pais e responsáveis precisam ficar atentos a exigências feitas por escolas particulares que podem contrariar a legislação. A recusa de alunos por deficiência, a cobrança adicional por medidas de inclusão e a exigência de comprovante de quitação da instituição anterior estão entre as práticas que podem impedir indevidamente o acesso à educação.

A advogada Sabrina Batista, sócia do BSF Advogados, alerta que essas situações vão além de entraves burocráticos. “Quando uma escola fecha as portas para uma criança, o impacto vai além da busca por outra vaga. A família enfrenta angústia, reorganiza a rotina e precisa lutar por um direito que deveria estar assegurado”, afirma. Ela relata ter vivenciado a situação como mãe e também conhecer os obstáculos sob a perspectiva jurídica.

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A Lei Brasileira de Inclusão determina que instituições privadas ofereçam educação inclusiva, acessibilidade e os apoios necessários sem cobrar valores adicionais por essas obrigações. Já a Lei nº 7.853/1989 prevê reclusão de dois a cinco anos e multa para quem recusar, retardar ou cancelar a inscrição de um aluno em razão da deficiência.

Entenda os seus direitos

  • 1. Recusar matrícula por deficiência
    Alegações como falta de profissionais preparados, limite de estudantes com deficiência na turma ou recomendação de uma escola especializada não justificam, por si só, a recusa de matrícula. A instituição deve se organizar para atender às necessidades do estudante e garantir sua participação no ambiente escolar.
    A ausência de laudo médico também não pode ser usada como impedimento automático para a matrícula. A entrevista com a família deve servir para identificar necessidades e planejar o atendimento, não para selecionar quem poderá ingressar.

  • 2. Cobrar taxa extra pela inclusão
    Escolas particulares não podem transferir às famílias os custos adicionais relacionados às medidas de inclusão que são obrigadas a oferecer. Isso inclui cobrar valores extras como condição para garantir acessibilidade e os apoios necessários ao estudante com deficiência.
    Segundo Sabrina, a responsabilidade pela organização do atendimento é da instituição. A família não deve ser obrigada a custear, como requisito para a matrícula, o profissional de apoio escolar que cabe à escola disponibilizar.

  • 3. Exigir laudo médico para aceitar o aluno
    A falta de um diagnóstico formal ou de um laudo médico não pode, por si só, impedir a matrícula de uma criança com deficiência. A escola deve acolher o estudante e avaliar as necessidades de apoio para planejar sua participação nas atividades.
    A documentação clínica pode contribuir para o acompanhamento quando disponível, mas não deve funcionar como barreira automática de acesso à educação.

  • 4. Exigir comprovante de quitação da escola anterior
    Condicionar a matrícula à apresentação de declaração de quitação, documento de “nada consta” ou atestado de adimplência da instituição anterior é uma prática que pode violar o direito à educação. A existência de uma dívida não autoriza impedir a transferência do estudante por esse motivo.
    A situação é diferente da renovação da matrícula na própria instituição credora. A Lei nº 9.870/1999 permite que a escola deixe de renovar a matrícula de alunos inadimplentes, observadas as regras legais. Durante o ano letivo, porém, não pode aplicar sanções pedagógicas por falta de pagamento nem reter documentos escolares como forma de cobrança.
    “Cobrar uma dívida é legítimo; constranger a criança ou reter seu histórico escolar, não. A família precisa identificar se está diante de uma cobrança permitida ou de uma barreira abusiva ao direito de estudar”, destaca a advogada.

  • 5. Usar a falta de vagas como justificativa discriminatória
    Uma escola pode negar matrícula quando não há vagas disponíveis, desde que a justificativa seja real e os critérios sejam objetivos e aplicados sem discriminação. A situação é diferente quando a instituição anuncia disponibilidade e, depois de conhecer a deficiência do estudante, afirma que a turma está completa.
    A existência de limites de capacidade deve ser avaliada de forma geral, sem criar restrições específicas destinadas a excluir alunos com deficiência.

O que fazer diante de uma recusa

Pais e responsáveis devem solicitar a justificativa da negativa por escrito e guardar mensagens, e-mails, protocolos, anúncios de vagas e outros registros da conversa com a escola. Com esses documentos, é possível procurar o Procon, o órgão responsável pela supervisão educacional ou o Ministério Público. Quando houver indícios de crime, também cabe registrar ocorrência.

Se a recusa colocar em risco a vaga ou o início das aulas, um advogado ou a Defensoria Pública, conforme os critérios de atendimento, poderá avaliar a possibilidade de solicitar uma medida judicial urgente para assegurar a matrícula. A orientação é não aceitar exigências sem buscar esclarecimento sobre sua legalidade. Conhecer os direitos e documentar a situação pode ajudar a família a contestar barreiras indevidas e proteger o acesso da criança à educação.

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