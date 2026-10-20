Matrícula escolar: veja cinco exigências ilegais que podem barrar alunos em escolas particulares

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Perla Ribeiro
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:10
Com a abertura das matrículas para 2027, pais e responsáveis precisam ficar atentos a exigências feitas por escolas particulares que podem contrariar a legislação. A recusa de alunos por deficiência, a cobrança adicional por medidas de inclusão e a exigência de comprovante de quitação da instituição anterior estão entre as práticas que podem impedir indevidamente o acesso à educação.
A advogada Sabrina Batista, sócia do BSF Advogados, alerta que essas situações vão além de entraves burocráticos. “Quando uma escola fecha as portas para uma criança, o impacto vai além da busca por outra vaga. A família enfrenta angústia, reorganiza a rotina e precisa lutar por um direito que deveria estar assegurado”, afirma. Ela relata ter vivenciado a situação como mãe e também conhecer os obstáculos sob a perspectiva jurídica.
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A Lei Brasileira de Inclusão determina que instituições privadas ofereçam educação inclusiva, acessibilidade e os apoios necessários sem cobrar valores adicionais por essas obrigações. Já a Lei nº 7.853/1989 prevê reclusão de dois a cinco anos e multa para quem recusar, retardar ou cancelar a inscrição de um aluno em razão da deficiência.
Entenda os seus direitos
O que fazer diante de uma recusa
Pais e responsáveis devem solicitar a justificativa da negativa por escrito e guardar mensagens, e-mails, protocolos, anúncios de vagas e outros registros da conversa com a escola. Com esses documentos, é possível procurar o Procon, o órgão responsável pela supervisão educacional ou o Ministério Público. Quando houver indícios de crime, também cabe registrar ocorrência.
Se a recusa colocar em risco a vaga ou o início das aulas, um advogado ou a Defensoria Pública, conforme os critérios de atendimento, poderá avaliar a possibilidade de solicitar uma medida judicial urgente para assegurar a matrícula. A orientação é não aceitar exigências sem buscar esclarecimento sobre sua legalidade. Conhecer os direitos e documentar a situação pode ajudar a família a contestar barreiras indevidas e proteger o acesso da criança à educação.