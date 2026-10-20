DIREITO DO CONSUMIDOR

Matrícula escolar: veja cinco exigências ilegais que podem barrar alunos em escolas particulares

Recusar estudantes com deficiência, cobrar taxas extras pela inclusão e exigir comprovante de quitação da escola anterior estão entre as práticas que podem violar direitos das famílias

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:10

Matrícula escolar: veja cinco exigências ilegais que podem barrar alunos em escolas particulares Crédito: Imagem gerada pela IA

Com a abertura das matrículas para 2027, pais e responsáveis precisam ficar atentos a exigências feitas por escolas particulares que podem contrariar a legislação. A recusa de alunos por deficiência, a cobrança adicional por medidas de inclusão e a exigência de comprovante de quitação da instituição anterior estão entre as práticas que podem impedir indevidamente o acesso à educação.

A advogada Sabrina Batista, sócia do BSF Advogados, alerta que essas situações vão além de entraves burocráticos. “Quando uma escola fecha as portas para uma criança, o impacto vai além da busca por outra vaga. A família enfrenta angústia, reorganiza a rotina e precisa lutar por um direito que deveria estar assegurado”, afirma. Ela relata ter vivenciado a situação como mãe e também conhecer os obstáculos sob a perspectiva jurídica.

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A Lei Brasileira de Inclusão determina que instituições privadas ofereçam educação inclusiva, acessibilidade e os apoios necessários sem cobrar valores adicionais por essas obrigações. Já a Lei nº 7.853/1989 prevê reclusão de dois a cinco anos e multa para quem recusar, retardar ou cancelar a inscrição de um aluno em razão da deficiência.

Entenda os seus direitos

1. Recusar matrícula por deficiência

Alegações como falta de profissionais preparados, limite de estudantes com deficiência na turma ou recomendação de uma escola especializada não justificam, por si só, a recusa de matrícula. A instituição deve se organizar para atender às necessidades do estudante e garantir sua participação no ambiente escolar.

A ausência de laudo médico também não pode ser usada como impedimento automático para a matrícula. A entrevista com a família deve servir para identificar necessidades e planejar o atendimento, não para selecionar quem poderá ingressar.



2. Cobrar taxa extra pela inclusão

Escolas particulares não podem transferir às famílias os custos adicionais relacionados às medidas de inclusão que são obrigadas a oferecer. Isso inclui cobrar valores extras como condição para garantir acessibilidade e os apoios necessários ao estudante com deficiência.

Segundo Sabrina, a responsabilidade pela organização do atendimento é da instituição. A família não deve ser obrigada a custear, como requisito para a matrícula, o profissional de apoio escolar que cabe à escola disponibilizar.



3. Exigir laudo médico para aceitar o aluno

A falta de um diagnóstico formal ou de um laudo médico não pode, por si só, impedir a matrícula de uma criança com deficiência. A escola deve acolher o estudante e avaliar as necessidades de apoio para planejar sua participação nas atividades.

A documentação clínica pode contribuir para o acompanhamento quando disponível, mas não deve funcionar como barreira automática de acesso à educação.



4. Exigir comprovante de quitação da escola anterior

Condicionar a matrícula à apresentação de declaração de quitação, documento de “nada consta” ou atestado de adimplência da instituição anterior é uma prática que pode violar o direito à educação. A existência de uma dívida não autoriza impedir a transferência do estudante por esse motivo.

A situação é diferente da renovação da matrícula na própria instituição credora. A Lei nº 9.870/1999 permite que a escola deixe de renovar a matrícula de alunos inadimplentes, observadas as regras legais. Durante o ano letivo, porém, não pode aplicar sanções pedagógicas por falta de pagamento nem reter documentos escolares como forma de cobrança.

“Cobrar uma dívida é legítimo; constranger a criança ou reter seu histórico escolar, não. A família precisa identificar se está diante de uma cobrança permitida ou de uma barreira abusiva ao direito de estudar”, destaca a advogada.



5. Usar a falta de vagas como justificativa discriminatória

Uma escola pode negar matrícula quando não há vagas disponíveis, desde que a justificativa seja real e os critérios sejam objetivos e aplicados sem discriminação. A situação é diferente quando a instituição anuncia disponibilidade e, depois de conhecer a deficiência do estudante, afirma que a turma está completa.

A existência de limites de capacidade deve ser avaliada de forma geral, sem criar restrições específicas destinadas a excluir alunos com deficiência.



O que fazer diante de uma recusa

Pais e responsáveis devem solicitar a justificativa da negativa por escrito e guardar mensagens, e-mails, protocolos, anúncios de vagas e outros registros da conversa com a escola. Com esses documentos, é possível procurar o Procon, o órgão responsável pela supervisão educacional ou o Ministério Público. Quando houver indícios de crime, também cabe registrar ocorrência.