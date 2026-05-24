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Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa

Foram avaliadas residências localizadas nos bairros Gabriela, George Américo, Jardim Acácia, Muchila e Tomba, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:03

Ação da polícia apura denúncias de acúmulo e maus-tratos a animais em Feira de Santana
Ação da polícia apura denúncias de acúmulo e maus-tratos a animais em Feira de Santana Crédito: Divulgação

Após denúncias de maus-tratos a animais, imóveis em cinco bairros de Feira de Santana, no centro-norte do estado, tornaram-se alvos de uma ação policial. Foram avaliadas residências localizadas nos bairros Gabriela, George Américo, Jardim Acácia, Muchila e Tomba, na manhã da última sexta-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Civil, nos bairros Gabriela e Jardim Acácia, os responsáveis pelos animais não estavam presentes. Nos bairros George Américo e Muchila, os donos receberam orientações para efetuar a adequação das condições sanitárias, da alimentação, do fornecimento de água e da manutenção adequada do espaço.

Já no bairro Tomba, foi constatada uma situação de abandono e maus-tratos, incluindo negligência, acúmulo de cães em ambiente insalubre, alimentação inadequada e fornecimento inadequado de água.

Além disso, conforme denúncias recebidas pelas equipes, o responsável pelo local estaria descartando os animais mortos em uma fossa, situação que pode representar risco à saúde pública e à proliferação de zoonoses.

Segundo as investigações, o caso ainda está em andamento, a fim de identificar o responsável pelos animais no bairro Tomba.

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