Maus-tratos e abandono de cães são descobertos após denúncia de descarte em fossa

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Elaine Sanoli
Publicado em 24 de maio de 2026 às 17:03
Após denúncias de maus-tratos a animais, imóveis em cinco bairros de Feira de Santana, no centro-norte do estado, tornaram-se alvos de uma ação policial. Foram avaliadas residências localizadas nos bairros Gabriela, George Américo, Jardim Acácia, Muchila e Tomba, na manhã da última sexta-feira (22).
De acordo com informações da Polícia Civil, nos bairros Gabriela e Jardim Acácia, os responsáveis pelos animais não estavam presentes. Nos bairros George Américo e Muchila, os donos receberam orientações para efetuar a adequação das condições sanitárias, da alimentação, do fornecimento de água e da manutenção adequada do espaço.
Já no bairro Tomba, foi constatada uma situação de abandono e maus-tratos, incluindo negligência, acúmulo de cães em ambiente insalubre, alimentação inadequada e fornecimento inadequado de água.
Além disso, conforme denúncias recebidas pelas equipes, o responsável pelo local estaria descartando os animais mortos em uma fossa, situação que pode representar risco à saúde pública e à proliferação de zoonoses.
Segundo as investigações, o caso ainda está em andamento, a fim de identificar o responsável pelos animais no bairro Tomba.