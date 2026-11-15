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Médica morre após acidente de trânsito na Bahia

Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo sofreu um acidente no bairro Serraria Brasil, em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:05

Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo sofreu um acidente
Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo sofreu um acidente Crédito: Reprodução

A médica Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo, de 43 anos, morreu após um acidente de trânsito ocorrido no sábado (14), no bairro Serraria Brasil, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que expediu as guias para perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Feira de Santana destacou a trajetória da médica, marcada pela dedicação à saúde pública e pelo compromisso com o atendimento à população. O prefeito José Ronaldo lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da profissional.

“Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento da médica Felícia Fernanda. Neste momento de dor, quero manifestar minha solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto a todos. Que sua dedicação à saúde e o cuidado com as pessoas sejam lembrados como parte do legado que ela deixa”, declarou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, também se manifestou sobre a perda e ressaltou a contribuição da médica para a rede pública de saúde.

“É uma perda muito dolorosa para todos que fazem a saúde de Feira de Santana. Felícia era uma profissional querida, que construiu uma história de dedicação aos pacientes e de compromisso com a saúde pública. Sua ausência será sentida pelos colegas e por todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com ela”, afirmou.

Não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento da médica.

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