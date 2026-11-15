FATALIDADE

Médica morre após acidente de trânsito na Bahia

Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo sofreu um acidente no bairro Serraria Brasil, em Feira de Santana

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 18:05

Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo sofreu um acidente Crédito: Reprodução

A médica Felícia Fernanda Gonçalves de Araújo, de 43 anos, morreu após um acidente de trânsito ocorrido no sábado (14), no bairro Serraria Brasil, em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que expediu as guias para perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas.

Em nota de pesar, a Prefeitura de Feira de Santana destacou a trajetória da médica, marcada pela dedicação à saúde pública e pelo compromisso com o atendimento à população. O prefeito José Ronaldo lamentou a morte e prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da profissional.

“Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento da médica Felícia Fernanda. Neste momento de dor, quero manifestar minha solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto a todos. Que sua dedicação à saúde e o cuidado com as pessoas sejam lembrados como parte do legado que ela deixa”, declarou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Matos, também se manifestou sobre a perda e ressaltou a contribuição da médica para a rede pública de saúde.

“É uma perda muito dolorosa para todos que fazem a saúde de Feira de Santana. Felícia era uma profissional querida, que construiu uma história de dedicação aos pacientes e de compromisso com a saúde pública. Sua ausência será sentida pelos colegas e por todos que tiveram a oportunidade de conviver e trabalhar com ela”, afirmou.