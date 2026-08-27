ACIDENTE

Médico de 35 anos morre após carro bater de frente com caminhão na BR-101, na Bahia

Leonardo de Oliveira Dias era oftalmologista e atendia em Muritiba e Cachoeira, no Recôncavo baiano

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:57

Médico morreu em acidente Crédito: Reproduçaõ

Um acidente na BR-101 terminou com a morte do oftalmologista Leonardo de Oliveira Dias, de 35 anos, na tarde de quarta-feira (26), em São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. O médico estava sozinho em uma Fiat Toro no momento da colisão.

A batida aconteceu por volta das 16h30, no km 184 da rodovia, cerca de quatro quilômetros depois do acesso a São Gonçalo dos Campos, para quem seguia em direção a Santo Antônio de Jesus.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro conduzido pelo médico se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão. Leonardo ficou preso no veículo devido à força do impacto e morreu antes de ser retirado das ferragens.

Médico morreu em acidente 1 de 3

O motorista do caminhão não se feriu e ficou no local. O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o resgate do corpo do médico. A Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos instaurou um inquérito para esclarecer as circunstâncias da colisão.

Médico era conhecido por atuação no Recôncavo

Leonardo de Oliveira Dias trabalhava como oftalmologista e mantinha atendimentos em Muritiba e Cachoeira. Ele era filho do médico Alberico, também oftalmologista, que teve atuação reconhecida na região e morreu precocemente.

A morte do profissional foi lamentada pela Prefeitura de Muritiba. Em nota, o município destacou a contribuição de Leonardo para a área da saúde na região.

“A Prefeitura Municipal de Muritiba manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento do Dr. Leandro Dias, exímio profissional que atuava em nossa região”, informou a administração municipal.