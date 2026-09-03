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Médico é preso suspeito de contratar dupla para sequestrar e estuprar ex-companheiro na Bahia

Rodrigo Costa Brandão, de 38 anos, foi preso com outras duas pessoas em Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 07:44

Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime Crédito: Reprodução

Um médico ginecologista foi identificado como um dos três presos suspeitos de envolvimento no sequestro, tortura e estupro de um homem de 27 anos em Barreiras, no oeste da Bahia. Rodrigo Costa Brandão, de 38 anos, foi detido na quarta-feira (2), junto com Adilson Rodrigues Macedo e Hayra Haianne Queiroz, segundo informações da TV Oeste.

Rodrigo mantinha um relacionamento com a vítima. A investigação aponta que, após o fim da relação, o médico teria contratado os outros dois suspeitos para sequestrar e agredir o homem. O crime aconteceu em setembro de 2025 e passou a ser investigado depois que a vítima procurou a polícia.

Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime

Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
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Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução

Na época, o homem de 27 anos trabalhava como motorista de aplicativo e havia se formado em medicina no Paraguai. De acordo com as investigações, ele teria sido atraído para um encontro e, ao chegar ao local combinado, acabou submetido a horas de violência.

Além do sequestro, a investigação apura a prática de tortura e violência sexual contra a vítima. Os detalhes sobre a dinâmica do crime e a participação individual de cada um dos três suspeitos ainda são apurados pela Polícia Civil.

As prisões ocorreram durante uma operação realizada em diferentes pontos de Barreiras. Na ação, também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos investigados. Policiais apreenderam um pen drive, um cartão de memória, um notebook e celulares, que deverão passar por análise.

Os três suspeitos foram encaminhados para uma unidade policial e permanecem custodiados à disposição da Justiça. A investigação é conduzida pela 1ª Delegacia Territorial de Barreiras, vinculada à 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (11ª Coorpin/Barreiras), que busca esclarecer as circunstâncias do crime e a atuação de cada investigado.

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Tags:

Rodrigo Costa Brandão Preso em Barreiras Pagou por Crime Médico Ginecologista

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