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Médico preso por mandar sequestrar, torturar e estuprar ex tem prisão mantida em audiência de custódia

Rodrigo Costa Brandão é investigado ao lado de outras duas pessoas pelo crime ocorrido em Barreiras

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 07:45

Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime Crédito: Reprodução

A prisão temporária do médico ginecologista Rodrigo Costa Brandão foi mantida pela Justiça após audiência de custódia realizada na quinta-feira (3). Ele é investigado por envolvimento em um crime que teria como vítima o ex-companheiro, um homem de 27 anos, em Barreiras, no oeste da Bahia.

De acordo com a TV Bahia, Rodrigo é apontado como participante direto das agressões. A suspeita é de que, depois do término do relacionamento, ele tenha recorrido a outras duas pessoas para atacar o ex. Adilson Rodrigues Macedo e Hayra Haianne Queiroz também foram presos.

Veja todos os presos por sequestrar, torturar e estuprar homem

Hayra Haianne Queiroz foi preso pelo crime por Reprodução
Adilson Rodrigues Macedo foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
Rodrigo Costa Brandão foi preso pelo crime por Reprodução
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Hayra Haianne Queiroz foi preso pelo crime por Reprodução

O caso chegou ao conhecimento da polícia em setembro de 2025, quando a vítima procurou as autoridades para denunciar o que havia acontecido. Conforme a investigação, o homem, que trabalhava como motorista de aplicativo e havia concluído o curso de medicina no Paraguai, teria recebido uma solicitação de viagem e seguido até o endereço indicado.

A corrida, no entanto, teria sido usada para atraí-lo para uma emboscada. A partir daí, o homem teria sido submetido a horas de agressões. Entre os crimes investigados estão sequestro, tortura, estupro e lesão corporal grave, segundo a Polícia Civil.

A operação que resultou nas prisões foi realizada em diferentes pontos de Barreiras. Além dos mandados contra os três investigados, os policiais fizeram buscas em quatro imóveis relacionados ao grupo. Durante as diligências, foram recolhidos um pen drive, um cartão de memória, um notebook e celulares, materiais que serão submetidos à análise.

Os três permanecem presos e à disposição da Justiça. A investigação está sob responsabilidade da 1ª Delegacia Territorial de Barreiras, vinculada à 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (11ª Coorpin/Barreiras), que apura a dinâmica do crime e a participação individual dos investigados.

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Tags:

Médico Barreiras Preso Rodrigo Costa Brandão

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