SORTE GRANDE!

Mega-Sena de mais de R$ 185 milhões faz seis sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 22:59

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Seis apostas realizadas na Bahia acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena e faturaram prêmios no concurso desta terça-feira (20), da Caixa Econômica Federal. O prêmio principal estava estimado em R$ 187 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas.

As apostas vencedoras foram registradas em cinco municípios baianos. Em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado, uma aposta simples realizada pelos canais eletrônicos da Caixa faturou R$ 38.295,72. O mesmo valor foi conquistado por apostas registradas nas lotéricas Ibicaraí Lotérica, em Ibicaraí; Loteria Marques da Sorte, em Itabela; e Maré de Sorte, em Prado.

Em Salvador, duas apostas acertaram a quina. Uma aposta simples, registrada na LM Loterias, recebeu R$ 38.295,72. Já um bolão de 13 cotas, realizado pela Loteria Santo Antônio, com sete dezenas marcadas, faturou R$ 76.591,32, valor total a ser dividido entre os participantes.

Em todo o país, 140 apostas acertaram a quina e receberam prêmios a partir de R$ 38.295,72. Outras 9.261 apostas acertaram quatro dezenas e faturaram R$ 954,26 cada.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 02 - 06 - 09 - 16 - 31 - 40.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.