SORTE GRANDE!

Mega-Sena de mais de R$ 32 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 22:58

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Dois apostadores da Bahia acertaram cinco das seis dezenas do concurso nº 3087 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, e faturaram quase R$ 50 mil. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (17).



Os dois bilhetes premiados foram registrados em Salvador, nas lotéricas Loteria da Bahia e Loteria Iguatemi 2º Piso. As apostas são um bolão e uma aposta simples, ambas com com seis dezenas marcadas. O prêmio foi de R$ 24.857,75 para cada um dos vencedores.

As dezenas sorteadas foram: 06-10-23-25-48-50.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.