SORTE GRANDE!

Mega-Sena de mais de R$ 34 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 23:28

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Três apostadores da Bahia acertaram cinco das seis dezenas do concurso nº 3052 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, e faturaram R$ 323.303,40. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (1°).



Um dos bilhetes premiados foi registrado em Itabuna, no sul da Bahia, na lotérica Campeão da Sorte. A aposta é do tipo simples, com seis dezenas marcadas. O prêmio total foi de R$ 80.825,85.

O segundo e o terceiro bilhetes são de Salvador. Eles foram registrados nas lotéricas Estrela da Sorte, na Vila Laura, e Loteria Engenho Velho, em Canabrava. Os apostadores vão levar para casa R$ 80.825,85 e R$ 161.651,62, respectivamente.

As dezenas sorteadas foram: 16-30-40-47-48-60.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.