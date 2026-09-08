SORTE GRANDE!

Mega-Sena de mais de R$ 65 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 23:12

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um apostador da Bahia acertou cinco das seis dezenas do concurso nº 3055 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, e faturou R$ R$ 69.586,10. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (1°).



O bilhete premiado foi registrado em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, na lotérica Mega Sorte. A aposta é um bolão de 10 cotas, com sete dezenas marcadas e levou o valor referência a duas faixas de prêmio.

As dezenas sorteadas foram: 01-11-36-43-48-49.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.