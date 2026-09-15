SORTE GRANDE!

Mega-Sena de mais de R$ 90 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 23:39

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Um apostador da Bahia acertou cinco das seis dezenas do concurso nº 3058 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, e faturou R$ R$ 53.305,58. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (15).



O bilhete premiado foi registrado em Alagoinhas, no nordeste baiano, na Lotérica Dinoel. A aposta é do tipo simples, com seis dezenas marcadas e custo mínimo de R$ 6,00.

As dezenas sorteadas foram: 14-23-53-56-57-60.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.