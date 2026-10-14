Mega-Sena de R$ 150 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

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Elaine Sanoli
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 22:50
Uma aposta da Bahia tirou a sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 3070 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. O apostador acertou cinco dos seis números sorteados e ganhou uma fatia do prêmio da quina na noite desta quarta-feira (14).
O bilhete foi registrado na por meio dos canais eletrônicos da Caixa Econômica, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A aposta simples, de seis dezenas marcadas no volante, faturou R$ 52.767,96.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Os números sorteados foram: 19-27-29-43-54-60.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).