Mega-Sena de R$ 25 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 23:20
Um apostador da Bahia acertou cinco das seis dezenas do concurso nº 3050 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal, e faturou R$ 55 mil. O sorteio foi realizado na noite desta quinta-feira (27).
O bilhete premiado foi registrado em Pilão Arcado, no interior da Bahia, na lotérica Irmãos Borges. A aposta é um bolão de oito coras com seis dezenas marcadas. O prêmio total foi de R$ 55.536,48.
As dezenas sorteadas foram: 11-14-30-38-49-55.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).