SORTE GRANDE!

Mega-Sena de R$ 37 milhões faz dois sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 23:45

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Duas apostas da Bahia tiram a sorte grande e faturaram prêmio no concurso nº 3062 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Os apostadores acertaram cinco dos seis números sorteados e ganharam uma fatia do prêmio da quina na noite desta quinta-feira (24).

Um dos bilhetes foi registrado na Casa Lotérica Boa Sorte, na cidade de Cruz das Almas, no Recôncavo baiano. A aposta simples, de seis dezenas marcadas no volante, faturou R$ 19.736,75.

A segunda aposta foi registrada em Salvador, na Loteria da Graça. A aposta, que também é simples, mas possuía sete números marcados, por isso recebe dois prêmios por faixa, faturou R$ 39.473,50.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.