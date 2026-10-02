SORTE GRANDE!

Mega-Sena de R$ 72 milhões faz um sortudo na Bahia; veja resultado

Bilhete teve cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 00:03

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma aposta da Bahia tirou a sorte grande e faturou prêmio no concurso nº 3065 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. O apostador acertou cinco dos seis números sorteados e ganhou uma fatia do prêmio da quina na noite desta quinta-feira (1º).

O bilhete foi registrado na por meio dos canais eletrônicos da Caixa Ecônomica, na cidade de Itagimirim, no interior da Bahia. A aposta simples, de sete dezenas marcadas no volante, faturou R$ 99.006,44.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Os números sorteados foram: 08-10-30-38-50-53.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.