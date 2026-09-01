INVESTIGAÇÃO

Menina de 12 anos é atraída para suposto encontro na Bahia e acaba estuprada; dois adolescentes de 13 anos são apreendidos

Segundo a Polícia Civil, vítima teria sido atraída para um encontro amoroso e cercada pelos investigados e outros adolescentes

Perla Ribeiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 16:13

Menina de 12 anos é atraída para suposto encontro na Bahia e acaba estuprada; dois adolescentes de 13 anos são apreendidos Crédito: Divulgação

Uma adolescente de 12 anos foi atraída para um suposto encontro amoroso e acabou sendo vítima de estupro em Queimadas, no interior da Bahia. O caso aconteceu em 19 de agosto e, nesta terça-feira (1º), dois adolescentes de 13 anos apontados pela investigação como participantes da violência foram apreendidos.

Segundo a Polícia Civil, a adolescente teria sido chamada para o local sob o pretexto de encontrar um dos adolescentes. Quando chegou, porém, ela teria sido cercada pelos dois investigados e por outros adolescentes que estavam no local. Ao todo, a investigação identificou um grupo de pelo menos dez outros envolvidos. Eles tinham menos de 13 anos na época do ocorrido e, por isso, foram adotadas medidas de acordo com a idade e a situação de cada um.

Adolescentes ficam em unidade socioeducativa

A Justiça determinou a internação provisória dos dois adolescentes de 13 anos investigados diretamente pelo caso, após pedido da Polícia Civil e manifestação do Ministério Público. Além da internação, foram determinadas medidas para proteger a vítima. Os adolescentes estão proibidos de se aproximar ou manter contato com a menina, seus familiares e testemunhas. Também não podem frequentar locais que costumam ser frequentados por ela.