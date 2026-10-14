Menino de 11 anos é morto ao lado do irmão após homens invadirem casa em Feira de Santana

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Carol Neves
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:55
Quatro homens em motocicletas arrombaram uma casa na zona rural de Feira de Santana e mataram a tiros Everton Mikael Bacelar Lima, de 11 anos, na madrugada desta quarta-feira (14). A criança estava deitada em um colchão na sala com o irmão, também menor de idade, que não foi atingido.
A Polícia Civil investiga a possibilidade de o ataque ter sido direcionado ao irmão de Everton. O crime aconteceu por volta das 2h20, no povoado Sítio do Padre, no distrito de Matinha. Segundo as investigações, os invasores dispararam sem dizer nada e fugiram em seguida.
Familiares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe confirmou a morte do menino. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a perícia e remover o corpo.
Menino de 11 anos é executado dentro de casa em Feira de Santana
Durante as buscas, policiais foram a um endereço apontado como a residência de um dos suspeitos. No quintal, encontraram uma motocicleta que teria sido usada no ataque. A consulta aos registros mostrou que o veículo tinha restrição de roubo. A moto foi apreendida e levada à unidade policial.
A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Até o momento, não há informações sobre prisões.
A morte de Everton levou a Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite, onde ele estudava, a suspender as aulas nesta quarta-feira (14). Em uma publicação nas redes sociais, a instituição prestou solidariedade à família e aos amigos.
“É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso querido aluno. Sua passagem deixou marcas de amor em nossos corações”, afirmou a escola.