CRIME

Menino de 11 anos é morto ao lado do irmão após homens invadirem casa em Feira de Santana

Polícia Civil apura se o irmão era o alvo do ataque

Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 12:55

Everton Mikael Bacelar Lima Crédito: Reproduçaõ

Quatro homens em motocicletas arrombaram uma casa na zona rural de Feira de Santana e mataram a tiros Everton Mikael Bacelar Lima, de 11 anos, na madrugada desta quarta-feira (14). A criança estava deitada em um colchão na sala com o irmão, também menor de idade, que não foi atingido.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de o ataque ter sido direcionado ao irmão de Everton. O crime aconteceu por volta das 2h20, no povoado Sítio do Padre, no distrito de Matinha. Segundo as investigações, os invasores dispararam sem dizer nada e fugiram em seguida.

Familiares chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe confirmou a morte do menino. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a perícia e remover o corpo.

Menino de 11 anos é executado dentro de casa em Feira de Santana 1 de 4

Durante as buscas, policiais foram a um endereço apontado como a residência de um dos suspeitos. No quintal, encontraram uma motocicleta que teria sido usada no ataque. A consulta aos registros mostrou que o veículo tinha restrição de roubo. A moto foi apreendida e levada à unidade policial.

A investigação está a cargo da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Até o momento, não há informações sobre prisões.

A morte de Everton levou a Escola Municipal Rosa Maria Esperidião Leite, onde ele estudava, a suspender as aulas nesta quarta-feira (14). Em uma publicação nas redes sociais, a instituição prestou solidariedade à família e aos amigos.