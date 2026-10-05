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Mesmo preso, Binho Galinha recebe mais de 23 mil votos para deputado estadual na Bahia

Candidato do Avante está preso preventivamente e teve registro barrado por unanimidade pelo TRE-BA

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:40

Deputado estadual Binho Galinha
Deputado estadual Binho Galinha Crédito: Divulgação

Mesmo preso e com o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante), recebeu mais de 23 mil votos na disputa pela reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Os votos aparecem como anulados sub judice enquanto a situação da candidatura é discutida na Justiça.

Binho Galinha está preso preventivamente desde 2025, em decorrência de um desdobramento da Operação El Patrón. Em setembro, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) decidiu, por unanimidade, indeferir o registro da candidatura. O julgamento acolheu o pedido apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou suposta ligação do parlamentar com uma organização criminosa.

Binho Galinha

Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha e Jerônimo Rodrigues por Reprodução
Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução
Binho Galinha e Mayana Cerqueira da Silva por Divulgação
Binho Galinha, filho e esposa por reprodução/ Redes sociais
Binho Galinha por Reprodução
Deputado estadual Binho Galinha por Divulgação
Binho Galinha, deputado estadual por Agência Alba
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Binho Galinha, deputado estadual por Reprodução

A ação do MPE citou quatro processos criminais e sustentou que Binho Galinha ocuparia posição de liderança em uma organização criminosa estruturada e permanente. O órgão também invocou entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a possibilidade de barrar candidaturas relacionadas à atuação de grupos criminosos no processo eleitoral.

Além da discussão eleitoral, o deputado foi condenado em uma ação decorrente da Operação El Patrón por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Segundo o MPF, as penas somam 36 anos e 9 meses de prisão, envolvendo posse ilegal de armas e munições, inclusive de uso restrito, além de armamentos com sinais identificadores adulterados ou suprimidos e acesso de adolescente a arma de fogo.

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia

Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE
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Veja os 25 deputados estaduais mais bem votados da Bahia por Reprodução/TSE

A Operação El Patrón foi deflagrada em 2023 para investigar uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana e suspeita de envolvimento em atividades como lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e exploração do jogo do bicho. Posteriormente, a Operação Estado Anômico investigou novos desdobramentos do grupo e resultou na prisão preventiva de Binho Galinha, segundo o Ministério Público Eleitoral.

A defesa de Binho contesta as acusações e o uso das investigações para impedir sua candidatura. Os advogados sustentam que não há condenação definitiva pelos crimes relacionados à organização criminosa e questionam a validade de parte das provas utilizadas no processo eleitoral. Após a decisão do TRE-BA, a defesa recorreu e a candidatura segue sob análise da Justiça Eleitoral.

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Tags:

Binho Galinha Deputado Estadual Eleições 2026

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