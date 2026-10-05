ELEIÇÕES 2026

Mesmo preso, Binho Galinha recebe mais de 23 mil votos para deputado estadual na Bahia

Candidato do Avante está preso preventivamente e teve registro barrado por unanimidade pelo TRE-BA

Wendel de Novais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:40

Deputado estadual Binho Galinha Crédito: Divulgação

Mesmo preso e com o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, o deputado estadual Kléber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante), recebeu mais de 23 mil votos na disputa pela reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Os votos aparecem como anulados sub judice enquanto a situação da candidatura é discutida na Justiça.

Binho Galinha está preso preventivamente desde 2025, em decorrência de um desdobramento da Operação El Patrón. Em setembro, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) decidiu, por unanimidade, indeferir o registro da candidatura. O julgamento acolheu o pedido apresentado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que apontou suposta ligação do parlamentar com uma organização criminosa.

Binho Galinha 1 de 10

A ação do MPE citou quatro processos criminais e sustentou que Binho Galinha ocuparia posição de liderança em uma organização criminosa estruturada e permanente. O órgão também invocou entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a possibilidade de barrar candidaturas relacionadas à atuação de grupos criminosos no processo eleitoral.

Além da discussão eleitoral, o deputado foi condenado em uma ação decorrente da Operação El Patrón por crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Segundo o MPF, as penas somam 36 anos e 9 meses de prisão, envolvendo posse ilegal de armas e munições, inclusive de uso restrito, além de armamentos com sinais identificadores adulterados ou suprimidos e acesso de adolescente a arma de fogo.

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A Operação El Patrón foi deflagrada em 2023 para investigar uma organização criminosa com atuação em Feira de Santana e suspeita de envolvimento em atividades como lavagem de dinheiro, agiotagem, extorsão e exploração do jogo do bicho. Posteriormente, a Operação Estado Anômico investigou novos desdobramentos do grupo e resultou na prisão preventiva de Binho Galinha, segundo o Ministério Público Eleitoral.